Ribeirão inicia construção de ponto de apoio a entregadores de aplicativos

Com objetivo de oferecer qualidade de vida profissional aos entregadores de aplicativos, a Prefeitura de Ribeirão Pires iniciou a construção de ponto de apoio a estes profissionais. O ‘Cola Aí’ está sendo estruturado na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, altura do número 1.500, em frente à Pista de Skate do município.

O ponto de apoio contará com banco para que os motoristas possam descansar, com cobertura para que possam se abrigar da chuva e do sol, iluminação LED, bebedouro, tomada para que possam carregar os celulares e que será alimentada por energia solar, além de reforço na sinalização viária. O espaço será estilizado, valorizando também a arte urbana.

O ‘Cola Aí’ poderá ser utilizado por qualquer entregador que utiliza aplicativo e que precisa descansar, carregar o celular, tomar água ou até mesmo socializar e trocar informações com outros colegas. A principal ideia da municipalidade é criar um ponto de apoio a estes trabalhadores.

“Estamos atendendo demanda dos próprios entregadores de aplicativos, que não tinham um ponto fixo no município. Agora eles terão um local para descansar, para se abrigar da chuva e do Sol. Sabemos da importância desses profissionais e de sua atuação, principalmente após o período de pandemia. Então, estamos valorizando esse pessoal”, declarou o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi.