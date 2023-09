GM abre PDV com bônus de até 7 salários

A GM (General Motors) de São Caetano inicia na segunda-feira PDV (Programa de Demissão Voluntária) que ficará aberto até o dia 28. Podem aderir funcionários que tenham sete anos ou mais na empresa. Eles receberão até sete salários e 21 meses de plano de saúde, dependendo da escolha.

Pela proposta, são oito opções. A primeira delas dá direito apenas a 21 meses de convênio. A segunda, contempla um salário a mais e 18 meses de plano médico. A terceira, dois salários e 15 meses de atendimento médico. E assim vão se multiplicando as alternativas até a última, que prevê sete vezes o valor do salário e nenhum mês de seguro saúde.

Podem optar pelo PDV os empregados horistas que atuam nos seguintes departamentos: Manufatura-Operação e GBS de suporte à Manufatura (GBS - Serviços de Manufatura e GBS - Gerenciamento de Materiais Indiretos).

No documento enviado aos funcionários, a montadora justifica que “o cenário de vendas de veículos no Brasil está obrigando a indústria automotiva a fazer ajustes em suas capacidades produtivas. Agora, os ajustes não são mais por falta de peças, é necessário adaptar as fábricas ao tamanho do mercado”. Cita ainda que “os juros altos para financiamento de veículos 0KM retrai a demanda e, consequentemente, as projeções de vendas para os próximos meses também cai. Não há previsão de melhora, inclusive, para o ano de 2024”.

A empresa relata ainda a situação dos países da América do Sul, que “também passam por incertezas econômicas e políticas, impactando diretamente as exportações”. E que a implantação de medidas de ajuste como férias coletivas, folgas extraordinárias com compensação futura e ajustes de mix de produção não têm sido suficientes para adequar a produção à demanda de mercado.

“Sabemos que esses momentos trazem reflexões profundas sobre carreira e plano de vida. Um PDV (Programa de Demissão Voluntária) é uma oportunidade para que as pessoas tomem uma decisão importante, que pode significar o início de um novo ciclo de vida fora da empresa. O pacote de incentivo é flexível, personalizável e oferece subsídios para essa importante transição”, diz o texto distribuído pela GM antes de detalhar as condições.

No documento a GM há ainda nove perguntas e respostas sobre o PDV. A última delas trata da possibilidade de demissão caso o número de inscrições seja baixo. No texto, a empresa detalha que O PDV “foi desenhado para conseguir a adesão da maior quantidade de empregados possível, considerando a necessidade de reestruturação. Neste sentido, encerrada o período de oferecimento do programa de incentivos, serão avaliadas as necessidades de outras medidas”.

Em assembleia realizada na terça-feira, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, Aparecido Inácio da Silva, o Cidão, classificou o documento encaminhado pela GM aos trabalhadores como uma “deliberalidade” da empresa e que não se tratava de uma proposta formulada junto com o sindicato e que “compete a cada um (trabalhador) saber o que lhe interessa”.