Luiz Fernando condena machismo e diz que embate com Carla é ‘página virada’

Lays Bento



31/08/2023 | 20:20



Deputado estadual e pré-candidato do PT à Prefeitura de São Bernardo, Luiz Fernando Teixeira afirmou que toda a celeuma envolvendo ele e a deputada estadual Carla Morando (PSDB) é “página virada”, embora ele admita que o embate provocou reflexões a respeito do machismo em sua família e na sociedade.

O petista foi denunciado formalmente pela tucana no conselho de ética da Assembleia Legislativa porque, ao Diário, disse que a única grande obra do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), foi eleger e reeleger Carla como deputada. Ela interpretou a declaração como misógina. O conselho de ética, porém, não enxergou desta forma: por unanimidade, arquivou o processo da tucana.

Luiz Fernando lamentou o fato de o machismo não ser tipificado como crime e relembrou episódios de sua infância, em especial as agressões físicas que seu pai cometeu contra sua mãe. Ele também diz que olhou para a própria família e ressaltou a importância de sua mulher, Cristiana, com quem é casado há 34 anos. “Quem cuida da minha família é a minha mulher. E política é um lugar em que você cuida, organiza. Por isso não sou contra o machismo na política apenas, mas na sociedade como um todo”, declarou o petista ao Diário, após em entrevista coletiva nesta quinta. Ele afirmou que, caso seja eleito prefeito de São Bernardo, um de seus pilares de gestão será contribuir para a viabilização de paridade de gênero em espaços de poder.

A despeito de todas as reflexões, Luiz Fernando voltou a alfinetar Morando. “O governo dele teve praças-parques, mas o que mais? Nada novo, nada estruturante. O trabalho foi importante para continuidade das obras do Luiz Marinho.”

ALIANÇAS

Luiz Fernando exaltou o papel do diretório do PT em apoiá-lo, admitindo que boa parte do petismo via como natural uma candidatura do hoje ministro do Trabalho, o ex-prefeito Luiz Marinho. O nome de Luiz Fernando foi chancelado no mês passado, inclusive com adesão de integrantes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Ele também comentou sobre o encontro com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

“De acordo com o Marinho e o Lula, São Bernardo não poderia perder a oportunidade de estar alinhado com o governo federal. Meu diferencial é ir a Brasília. Tenho mais experiência do que os adversários atuais”, discorrer.

O petista contou ter apoio já formalizado de partidos como PMN, PMB, PSB, PRTB, PCdoB, PV e Solidariedade e também declarou que tem conversado bastante com o ex-prefeito William Dib.

O deputado também admitiu que houve tentativas em aproximar o PSD, mas, nas conversas com o secretário de Governo do Estado, Gilberto Kassab, o dirigente reconheceu que a chance de apoio ao deputado federal Alex Manente (Cidadania) é a mais provável.