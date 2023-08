Tigre terá de quebrar tabu para avançar na Série C

João Tollotti

Em sua primeira participação na Série C do Campeonato Brasileiro, o São Bernardo FC conseguiu a classificação para a segunda fase do campeonato. Mas se o avanço à etapa final é motivo de alegria, há um tabu pela frente: o Tigre não venceu na primeira fase nenhum dos adversários que vai encarar no quadrangular decisivo.

A equipe do Grande ABC terá como rivais Operário (1º na primeira fase), Brusque (4º) e São José (5º), no Grupo B. Pelo regulamento, o Tigre encara um quadrangular contra essas equipes, em jogos de ida e volta – se ficar entre os dois primeiros, garante vaga na Série B. Caso lidere o grupo, terá direito a disputar o título da Série C.

Na fase inicial, uma espécie de pontos corridos de um turno só, o São Bernardo FC colecionou dois empates (contra Brusque, por 0 a 0, e São José, por 2 a 2) e uma derrota (para o Operário, 1 a 0). Há um conforto nos números: todos os jogos foram disputados longe do Estádio 1º de Maio.

O último revés do Tigre em seus domínios aconteceu em junho, quando perdeu para o Volta Redonda-RJ, por 3 a 0. De lá para cá, foram três empates e duas vitórias em seus domínios.

O primeiro compromisso do São Bernardo FC pelo quadrangular da Série C do Brasileiro será sábado, contra o Operário, líder da primeira fase, jogando no Paraná.

A classificação veio depois de momento de turbulência do Tigre, que, nos últimos jogos, coleciona bons resultados. Desde o jogo contra o São José (no dia 25 de junho), o São Bernardo disputou dez jogos, com retrospecto positivo: a equipe da região possui apenas uma derrota (justamente para o Operário) e está numa sequência de três jogos sem perder.