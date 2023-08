Paulo Vilhena fala de vídeo em que Fernanda Paes Leme, Giovanna Ewbank e Sandy citam ele: Viagem legal demais é a vida

28/08/2023 | 16:10



Após ser citado no podcast Quem Pode, Pod, Paulinho Vilhena respondeu com um texto falando que se orgulha de seu passado. Mas revelou que está mais feliz com seu presente, falando de seu novo momento como pai.

No vídeo, as amigas Fernanda Paes Leme e Sandy, relembram os relacionamentos que tiveram com Paulinho. Já Giovanna Ewbank conta que na época não gostava da cantora por estar namorando seu crush, o Vilhena. O ator compartilhou o trecho, e publicou um texto falando de sua vida:

Recebi esse vídeo em vários grupos de amigos, aquela resenha de brothers! Confesso que só duas coisas me deixariam mais orgulhoso que essas lembranças do meu passado, no âmbito afetivo, os fatos do meu presente! Meu casamento com a Maria Luiza Silveira, agora, de Vilhena Moraes e a paternidade de Manoela Silveira de Vilhena Moraes. Que mundo maravilhoso! E que viagem legal demais é a vida! Grato pelas trocas queridas, Fernanda Paes Leme, Sandy e Giovanna Ewbank.

Nos comentários, vários artistas brincaram que Paulinho foi o crush de adolescência deles, como Marcos Mion e Marcelo Serrado.