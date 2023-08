Regina Maura sucede Auricchio no comando do PSDB de São Caetano

Thainá Lana



26/08/2023 | 21:59



A secretária municipal de Saúde, Regina Maura Zetone, foi eleita ontem, na Câmara, presidente do PSDB de São Caetano. A médica sucede o prefeito do município José Auricchio (PSDB), até então dirigente local dos tucanos.

A chapa única eleita é composta ainda pelo atual presidente da Fundação Pró-Memória, Charly Farid Cury (como vice), pelo secretário de Governo municipal, Jefferson Cirne da Costa (secretário), e pela diretora geral da Fundação das Artes, Ana Paula Demambro (tesoureira).

A secretária é filiada ao partido tucano desde 2015 (antes estava no PTB) e chegou à legenda juntamente com Auricchio um ano antes da eleição de 2016.

No evento de eleição, além do prefeito José Auricchio, diversas lideranças também estiveram presentes, como o presidente estadual da Federação PSDB-Cidadania, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, e o deputado estadual Thiago Auricchio (PL).

Além da presença, o presidente da Câmara Municipal, Pio Mielo, e os vereadores Tite Campanella (Cidadania) e Beto Vidoski também discursaram no evento.

Antes da fala da recém-dirigente, foram exibidos vídeos no telão com mensagens do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), e do presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite. Os políticos ressaltaram o trabalho da médica na área da saúde, e a parabenizaram pela vitória.

“Me sinto honrada por assumir a presidência do PSDB em um momento de organização e renovação. Estou na legenda há oito anos e tenho muita identidade com os valores democráticos e sociais do partido, valores esses que ajudam na construção para melhoria na vida das pessoas”, discursou Regina Maura no ato partidário.

Sobre o futuro do partido tucano no município, o prefeito José Auricchio afirmou que a legenda deverá ser destaque no próximo ano – indicando que está superado o movimento de que seu grupo iria deixar a legenda.

“O PSDB vai ser o protagonista em 2024 em São Caetano, não tenho dúvida. Vai formar a chapa mais competitiva, no ponto de vista da chapa proporcional, e vai ter uma participação ativa e soberana na chapa majoritária”, defendeu o gestor.

Ao Diário, o prefeito Paulo Serra destacou a vitória da secretária de saúde no diretório municipal, e pontuou que o partido vive um momento de reestruturação.

“É importante termos um quadro com a qualidade da Regina Maura neste momento de reorganização partidária. Estamos somando bons quadros por todo o Brasil! O PSDB verdadeiro está voltando para equilibrar o País”, disse.

ELEIÇÃO

Conforme mostrou o Diário na última semana, Regina Maura é um dos nomes cotados a disputar o Paço de São Caetano no próximo ano. Ela já disputou o cargo, em 2012, quando o vencedor foi Paulo Pinheiro, então na oposição.

Dentro do bloco governista, além dela, são considerados o vereador Tite Campanella, o reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Leandro Prearo (PSD), o vice-prefeito Carlos Humberto Seraphim (PL) e o presidente da Câmara, Pio Mielo.