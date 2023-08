Renato Aragão se emociona ao relembrar bons momentos na Record e rasga elogios para Carlos Alberto de Nóbrega

21/08/2023 | 12:11



Vamos combinar que se você foi um jovem ou adolescente nos anos 90, sem sombra de dúvidas se divertiu bastante com Os Trapalhões na televisão - que era protagonizado por Mussum, Zacarias, Didi e Dedé.

E por conta das comemorações de 70 anos da Record, a emissora está revivendo alguns nomes importantes que passaram por lá, como de Renato Aragão e Dedé Santana que deram uma entrevista durante a noite do último domingo, dia 20, para o Domingo Espetacular.

Didi Mocó fez questão de receber a equipe da antiga emissora que trabalhou (e seu amigo, Dedé Santana) na sua sala favorita da casa - a de televisão, e por lá falaram com bastante saudosismo sobre os momentos engraçados que protagonizaram juntos.

Logo de cara, Carlos Alberto de Nóbrega apareceu dando uma entrevista dizendo que se encontrou uma vez com Didi em um aeroporto, e na época a Praça É Nossa, não tinha esse nome e era comandando pelo pai dele. Então, Carlos Alberto que era muito fã do comediante, pediu para que seu pai convidasse Didi para aparecer em um quadro por lá.

Prontamente, Renato Aragão mostrou um enorme carinho pelo amigo também comediante e fez questão de deixar bem claro toda a sua gratidão pela família Nóbrega.

- O Carlos Alberto [de Nóbrega] me ajudou muito, na época que eu mais estava precisando trabalhar. Olha, eu até hoje devo muito a ele. Aquele velho também era muito bom, o pai dele... Sabia tudo, sabia perguntar, como conduzir as pessoas que ele tava perguntando. As vezes ele fala melhor pra mim do que eu falava pra ele. Aqueles momentos eram maravilhosos e quando eu lembro dessas coisas até emocionada a gente.

Além da Praça da Alegria, Didi também era um rostinho bem frequente em outros programas da Record, dos anos 60, como o Família Trapo, e o comediante lembrou com carinho também de Golias.

- O Golias era muito amigo meu! O cara era bom, mas ele fazia humor só com a cara dele. Ninguém segurava ele!

O repórter do programa ainda mostrou um outro quadro que o quarteto que posteriormente virariam Os Trapalhões montaram nos anos 70, na emissora, que na época era chamado de Os Insociáveis e Didi falou carinho desta época.

- Rapaz, que alegria ver um negócio desse assim. Como que fazia humor desse jeito aí, pulando, saltando... enquanto o outro pegava a deixa dele. Eu já era nascido nessa época? Nada tinha muito script, não. era mais na conversa que a gente fazia, era graça, queda, tombo... era difícil de fazer. Pintou a vontade de fazer de novo!

Quando Dedé Santana entrou para dar a sua parte da entrevista ao lado de Didi, o humorista também fez questão de mostrar sua gratidão para os Nóbregas.

- Um dia ele [Didi] tava na Praça e o Carlos Alberto falou assim: cara, a gente não pode colocar mais ninguém no programa porque tá completo. Eu vou falar pro meu pai que eu tenho prova e você entra no meu lugar. O Renato vai amar, rapaz! Muito porque ele gosta de estar junto com você. Se não fosse o Carlos Alberto de Nóbrega, a dupla Dedé e Didi não existiria porque ele que me deu a chance de entrar lá na Praça.

Dedé Santana também fez questão de rasgar elogios para Renato Aragão.

- O Renato era muito espontâneo! Eu fui chamado a atenção várias vezes pelo diretor por estar rindo muito. Eu me lembro que ele chegava e comentava que não estava podendo mais andar na rua porque o pessoal reconhecia ele, quer autógrafo... ai que a gente sentiu que o programa ficou conhecido.