Al-Hilal coloca Neymar no céu com drones e faz mosaico para receber o craque

19/08/2023 | 11:49



Neymar foi contratado para ser a cara do Al-Hilal. E o clube faz questão de mostrar isso. Poucas horas antes da apresentação do brasileiro, as redes sociais do Al Hilal divulgaram imagens do mosaico montado para a torcida no estádio King Fahd, com capacidade para 68.752 pessoas, onde Neymar será apresentado.

O mosaico ocupa a parte inferior e superior das cadeiras ao lado do gramado. A imagem formada é o rosto de Neymar e a palavra "welcome" (bem-vindo). Uma cerimônia de apresentação do jogador à torcida do Al-Hilal vai acontecer antes do duelo com o Al-Feiha, na abertura do Campeonato Saudita, neste sábado, às 15h (horário de Brasília).

A imagem de Neymar também ganhou o céu. Vídeos com drones que reproduzem o rosto do jogador circulam nas redes sociais antes da apresentação. As imagens mostram os drones decolando, e outro vídeo tem os equipamentos já com o rosto de Neymar formado.

O nome do craque também foi desenhado, além da frase "Neymar is Blue" (Neymar é azul, em referência ao Al Hilal) e o desenho de uma carta semelhante às utilizadas no EA Sports FC, com dados de habilidades dos jogadores e o número 10. Na Copa do Mundo do Catar, em 2022, a taça da Copa também foi desenhada por drones no céu.