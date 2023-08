S.Bernardo paga até 42% menos do que Sto.André para professores da rede

Artur Rodrigues



Maiores cidades do Grande ABC, Santo André e São Bernardo possuem disparidades no plano de carreira para professores concursados. Considerando salário, benefícios e títulos conquistados, a diferença em favor dos funcionários da primeira pode chegar a 42%, segundo levantamento do site Colabora Concursos. Tal discrepância pode explicar o êxodo de professores de São Bernardo, conforme explica o presidente do Sindserv-SBC (Sindicato dos Funcionários Públicos e Autárquicos) do município, Dinailton Souza Cerqueira.



“São Bernardo está um pouco atrás dos outros municípios em relação à carreira e valorização dos trabalhadores da Educação. Muitas pessoas prestam concurso para São Bernardo como trampolim. Elas fazem concurso, ingressam em São Bernardo por um período e assim que são chamadas em outras redes, como de Santo André, Diadema e São Paulo, acabam saindo. Isso porque são redes que, de longe, são melhores do que a de São Bernardo em termos salariais”, comentou.



A afirmação de Dinailton se comprova no Diário Oficial do próprio município. Publicado toda sexta-feira, o Notícias do Município registrou média de 13 pedidos de exoneração de funcionários da educação por semana no último mês. Só na publicação de ontem, foram 14 exonerações a pedido publicadas no portal oficial.



Na segunda-feira, o Diário trouxe à tona que a Prefeitura de São Bernardo, sob o comando do prefeito Orlando Morando (PSDB), fechou salas de pelo menos 20 escolas no meio do ano letivo, o que comprovaria a falta de professores no município, provocada, entre outros motivos, pela migração destes para outras cidades.



“A consequência é essa, muita gente pedindo exoneração e o governo não dá conta do princípio básico, que é dar aula e entregar serviço para os alunos”, disse Dinailton.



Um professor de educação infantil e ensino fundamental em Santo André ganha salário bruto de R$ 3.731, que subirá para R$ 3.971 em setembro por conta do reajuste de 7% feito pela Prefeitura, comandada por Paulo Serra (PSDB). Em São Bernardo, o cargo de professor I de educação básica paga R$ 3.517.



Para o plano de carreira, a discrepância é ainda maior. Santo André aceita quatro títulos para evolução funcional (duas especializações de pós-graduação, mestrado e doutorado), o que aumenta consideravelmente o salário dos professores. Só com duas pós-graduações, um professor concursado no município tem 25% de aumento em seus vencimentos, mesmo valor do mestrado. Já um doutorado eleva o salário dos docentes em 50%. São Bernardo, por sua vez, aceita apenas dois títulos, independentemente de ser pós-graduação, mestrado ou doutorado, que aumentam apenas 25% do salário-base.



Considerando esse processo, um professor concursado em São Bernardo pode ter seu salário chegando no máximo a R$ 4.600, cerca de 42% abaixo do valor que um docente de Santo André pode ter, de R$ 7.950.



“Salas fechadas, sobrecarga e salário baixo, infelizmente essa é a realidade dos professores de São Bernardo. Isso explica a grande quantidade de exonerações que temos toda semana”, comentou o vereador Julinho Fuzari (PSC).