Locomotiva abre inscrições de aulas gratuitas de música em agosto

Da Redação



03/08/2023 | 07:00



A fim de despertar novos talentos na música, o projeto social da Associação Locomotiva João Ramalho abre vagas gratuitas de aulas de instrumentos musicais para crianças e adolescentes de regiões de vulnerabilidade social em Santo André, Mauá e São Paulo. As inscrições são direcionadas para o público matriculado na rede municipal de ensino, que possua entre 7 a 17 anos. Para participar não é preciso ter conhecimento prévio sobre música, nem mesmo possuir o instrumento, já que o projeto fornece para os alunos.



Em uma viagem pela música clássica, os interessados podem optar por estudar violino, viola, violoncelo, contrabaixo, trompete, trombone, trompa e bateria. As aulas são realizadas nas manhãs e tardes de segunda a sexta nos polos de cada cidade.



Fundada pelo maestro Rogério Schuindt, a organização sem fins lucrativos atua na área desde 2008 para transformar a realidade social por meio da expressão artística. “Mais do que talento, dedicação é a chave para a formação musical”, destaca o fundador.