Sofia Vergara teria mencionado acordo pré-nupcial durante processo de divórcio com Joe Manganiello

01/08/2023 | 15:10



Sofia Vergara está passando por momentos conturbados em sua vida, já que está passando por um divórcio com Joe Manganiello. No dia 17 de julho, o ex-casal anunciou o fim do relacionamento e entraram com um pedido de separação alegando que eles teriam diferenças irreconciliáveis.

Entretanto, a polêmica não parou por aí... Isso porque, segundo a People, a intérprete de Gloria em Modern Family teria mencionado a existência de um acordo pré-nupcial durante o processo do divórcio. E, aparentemente, o contrato garante que a artista não divida sua fortuna com Joe.

Vale pontuar que, de acordo com a revista, Vergara acumula cerca de 866 milhões de reais em fundos. Já Manganiello tem uma fortuna de 192 milhões de reais.

Briga por guarda

Além das conversas sobre o acordo pré-nupcial, a People fez mais uma revelação sobre o processo de separação de Joe e Sofia. Apesar do divórcio parecer tranquilo, o cachorrinho dos dois, Bubbles, pode causar tensão, já que a conversa sobre a guarda do animal pode virar assunto.

- Há alguns assuntos pendentes entre eles, como a custódia do cachorrinho, Bubbles. A esperança da Sofia é que eles possam resolver isso tudo com calma e tranquilidade, disse uma fonte à revista.