Charge - 29 de julho de 2023

29/07/2023 | 10:50



Após uma década da implementação da Lei número 12.711/2012, conhecida como Lei de Cotas, a quantidade de alunos negros nas unviersidades públicas do Grande ABC ainda é baixa. Mesmo com a evolução causada por essa política pública, que permitiu que o número saltasse de 1.983 para 6.455 na comparação entre 2013 e 2023 (alta de 225,5%), atualmente apenas um em cada quatro estudantes se autodeclara pardo ou preto, de acordo com dados das graduações e pós-graduações da UFABC (Universidade Federal do ABC) e Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) Campus Diadema.