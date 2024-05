Problemas com esgoto geram transtornos em São Bernardo

A falta de ligação correta das fossas individuais à tubulação de esgoto tem causado transtornos aos moradores da Rua dos Palmitais, no Parque Ideal, em São Bernardo. No ano passado, uma tubulação foi instalada para que a população enfim tivesse saneamento básico, mas essa tubulação não foi conectada às fossas, levando alguns moradores a fazerem ligações clandestinas – o que resultou no retorno de esgoto pelas ruas. O fato acontece pelo menos há dois meses, segundo denúncias, sendo que a obra de infraestrutura do Alvarenguinha se iniciou no ano passado.

Roselaine França de Lima, vendedora de 49 anos, relata que a situação está insuportável. De acordo com ela, o cheiro dentro de casa é forte, e a rua, frequentada por muitas crianças a caminho da escola, está contaminada por fezes escorrendo 24 horas por dia. Embora moradores tenham entrado em contato várias vezes, não receberam nenhum retorno até o momento da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) – ao menos quatro chamados já foram realizados.

“Nunca teve esgoto aqui, cada casa tem uma fossa. No ano passado eles fizeram toda a tubulação, mas não ligaram nas casas ainda. Alguns engraçadinhos ligaram a fossa escondidos e essa água de esgoto não tinha para onde ir porque não deixaram a tubulação pronta e a água de esgoto explodiu bem na porta da minha casa,” conta Roselaine. “Está insuportável essa situação”, afirma.

Roselaine destaca que os moradores responsáveis pelas ligações clandestinas deveriam ser multados, mas a responsabilidade de resolver o problema é da Sabesp, empresa responsável pelo serviço de saneamento básico. Ela ressalta que nunca houve sistema de esgoto na região e que a tubulação instalada no ano passado ainda não estava pronta para receber o despejo, resultando no problema atual bem em frente à sua casa.

“O esgoto está a céu aberto, cheio de fezes, urina, odor horrível. Tudo isso começou pelas obras do projeto Alvarenguinha por volta de um ano e meio atrás. Queremos o mínimo do mínimo, que é saneamento básico. A situação está horrível, é desumano o que estamos vivenciando,” explica Anderson Araujo, motorista de 40 anos, que também mora no local.

RESPOSTA

Em nota, a Sabesp afirmou que realiza no local ações em parceria com o Paço. A rede de esgoto foi implantada parcialmente e agora está em andamento a construção de uma elevatória que destinará os dejetos coletados para tratamento.

Até que a infraestrutura do sistema de esgotamento sanitário na região seja implantada completamente, a Sabesp orienta que “os moradores devem adotar soluções individuais, como fossas sépticas, conforme a legislação vigente. As devidas ligações dos imóveis à rede coletora da Companhia serão realizadas assim que a instalação da estação elevatória for concluída”. Em relação ao buraco apontado, trata-se de um poço de visita da companhia. A Sabesp disse que enviará uma equipe ao local para realizar o nivelamento do poço. A companhia não deu prazos.

Apesar de estar envolvida nas obras de urbanização integrada do Alvarenguinha, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) alega que as intervenções no esgoto não fazem parte do escopo da empresa. Já a Prefeitura de São Bernardo não retornou os questionamentos do Diário.