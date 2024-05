Mulheres são impedidas de entrar com drogas em prisões do Grande ABC

Servidores do Centro de Detenção Provisória de Mauá registraram duas apreensões nesse final de semana. No sábado (11) a companheira de um recluso foi impedida de entrar porque o escâner corporal indicou imagem suspeita em sua região genital. Em outra unidade da região do ABC, desta vez no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Santo André, registrou uma apreensão no sábado, dia 11.

Ao ser indagada, a visitante de Mauá confirmou que havia ilícito introduzido em seu corpo. Em local reservado, a mulher retirou o invólucro. No interior do embrulho havia uma substância esverdeada, análoga à maconha.

No local, outra ação similar aconteceu no domingo (12). Outra mulher foi impedida de entrar na unidade por conta das imagens do escâner corporal que acusou haver algo introduzido na região genital da visitante. Da mesma forma, em local reservado, a companheira do preso retirou um invólucro onde também foi encontrada substância esverdeada semelhante à maconha.

Ambas as visitas foram conduzidas ao 1º Distrito Policial de Mauá para emissão de Boletim de Ocorrência.

EM SANTO ANDRÉ

Durante procedimento de revista mecânica, através do aparelho de escâner corporal, os agentes andreenses observaram algo suspeito na imagem, na região genital de uma mulher no sábado. Ao ser questionada, a mãe do preso confessou estar trazendo ilícito. Em sala reservada, a mulher retirou o invólucro e entregou à servidora. No embrulho havia uma substância esverdeada, semelhante à maconha.

Foi registrado Boletim de Ocorrência junto ao 6º Distrito Policial do Município de Santo André. Paralelamente, foi instaurado Procedimento Interno Disciplinar para averiguar a conduta do preso envolvido diretamente no ocorrido.