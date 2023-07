Bruna Biancardi reúne amigas para chá de bebê da filha, Mavie: Tão lindo, delicado e cheio de amor

23/07/2023 | 10:11



Bruna Biancardi está ansiosa para o nascimento da sua primeira filha, a pequena Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr. Enquanto a pequena não nasce, a influenciadora está curtindo tudo o que pode com a família e amigas.

Após realizar um chá revelação lindíssimo - e luxuoso - Bruna reuniu algumas amigas para um chá de bebê que, segundo ela, foi recheado de muito amor.

Quando você reúne suas amigas para um simples encontro e os envolvidos transformam isso em um Chá da Tarde parisiense tão lindo, delicado e cheio de amor, escreveu ela ao compartilhar um vídeo mostrando detalhes do evento.

Na gravação, a mamãe de primeira viagem apareceu se divertindo e até emocionada:

O Chá da Mavie foi perfeito e queria que vocês fizessem parte desse momento comigo! Obrigaaaada a todos.

Recentemente, em entrevista à Vogue, Bruna revelou que não dá ouvidos aos conselhos da internet.