Personagem de Claudia Ohana morre em Vai na Fé e a atriz relembra trauma: A morte me foi apresentada de uma maneira muito estúpida

20/07/2023 | 15:11



A novela das sete da TV Globo, Vai na Fé, está chegando ao fim e, com isso, cada personagem vai se encaminhando para seu desfecho final. Nesta quinta-feira, dia 20, a personagem Dora, interpretada por Claudia Ohana, vai morrer nos braços de sua família após lutar contra o câncer. Ao lado de sua filha Lumiar, personagem de Carolina Dieckmann, Dora se despede da novela. Por mais que a personagem tenha lidado bem com esse momento tão difícil, Claudia deixou claro que não foi fácil interpretar uma mãe dando adeus aos filhos.

Em entrevista ao Extra, a atriz contou que viveu na ausência de seu pai e, aos 15 anos de idade, teve que lidar com a morte de sua mãe devido a um acidente de carro. A artista revelou que, devido ao ocorrido, ela teve que assumir um papel de adulta repentinamente e um novo mundo se mostrou para a atriz.

- A morte me foi apresentada de uma maneira muito estúpida. Foi chocante demais! Não me dou muito bem com esse fato. Acho uma sacanagem! Eu ainda fiquei uns dez anos sonhando com minha mãe e foi extremamente difícil. A partir da perda, minha vida mudou completamente. Eu lembro que eu era muito religiosa e, depois da morte dela, virei ateia. Fiquei revoltada. Senti falta de uma mãe e também de um pai. Se você tem uma estrutura familiar em sua vida, isso te dá muita base. Quando você não tem, é complicado! Tive que correr atrás pra virar uma pessoa sólida, criar raízes.

Vale lembrar que o episódio final de Vai na Fé vai ao ar em 11 de agosto.