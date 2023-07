Viúva de Claudinho ainda não recebeu herança e direitos autorais do cantor: - Sempre tem alguma coisinha que vai embargando

17/07/2023 | 13:11



Vanessa Alves, viúva do Claudinho, gravou um clipe em homenagem ao cantor. 21 anos após a morte do artista, que fazia dupla com Buchecha, ela concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular e relembrou como foi como o dia em que o amado sofreu o acidente que tirou sua vida.

- Não sabia se acreditava, se já chorava ali naquele momento. Fiquei muito nervosa. [...] Se arrumou normalmente, nisso quem fez uma coisa que nunca tinha feito foi a Andressa. Pequenininha, ela não queria que ele fosse. Agarrou na porta do carro, chorou muito. Ele falou: O pai precisa trabalhar.

Mãe e filha moram na casa deixada pelo cantor, único patrimônio que restou. Vanessa e Andressa tem direito a metade dos valores recebidos por direitos autorais das músicas da dupla, mas desde que Claudinho morreu as quantias são depositadas em uma conta judicial, que está bloqueada.

- Nós duas somos herdeiras diretas e a Justiça não vê isso, sempre tem alguma coisinha que vai embargando.

Vanessa não conseguiu receber ainda, porque o inventário não foi concluído. A advogada dela diz que erros e muitas mudanças no processo causaram a demora:

- Só pegamos o inventário da Vanessa agora há um ano e meio, mais ou menos. Podemos, sim, afirmar que todos os direitos autorais estão sendo pagos corretamente. Assim que sair o término do inventário, elas vão receber os direitos delas que estão lá assegurados.