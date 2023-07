Silvia Carrasqueira. O retorno à Paranapiacaba. Um sarau para ela. Com gente que ela amava...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/07/2023 | 07:45



A notícia é dada à “Memória” pela poeta Rosana Banharoli, a guardiã/mor da obra da querida Silvia Carrasqueira, filha de Paranapiacaba. Silvia nos deixou aos 99 anos, oferecendo um legado de poesia e ensinamentos às novas gerações.

De volta à casa. Para sempre

Texto: Rosana Banharoli

Sarau em homenagem à poeta Silvia Henrique Carrasqueira será realizado no próximo sábado, dia 22, a partir das 14h30, na biblioteca Abia Ferreira Francisco, no Festival de Inverno de Paranapiacaba.

Estão confirmadas presenças de poetas, atores e músicos no sarau, com destaque para o documentário inédito “Silvia Henrique Carrasqueira”.

Outro destaque será a presença do ator Marcos Lemes, que fará a apresentação de fragmentos de seu espetáculo “Fernando Pessoa”, um dos poetas preferidos de Silvia.

Também confirmaram presença os poetas Zho Bertolini e Jurema Barreto de Souza; o ator Antônio Correa Neto; e os nomes das fotos.

PODCAST – Silvia Carrasqueira recebeu maravilhosa homenagem dos jornalistas Olga Defavari e André de Castro, idealizadores e produtores do podcast “Um poema para...”.

Crédito da foto 1 – Álbum pessoal

HERANÇA. Falecida em 3 de fevereiro deste ano, Silvia Carrasqueira deixa livros, memórias em publicações e poema de seu último livro – “Saudade de Amar” - musicado e cantado por Adolar Marin.

Crédito das fotos 2, 3, 4 e 5 – Divulgação

SARAU. Nomes que estarão na homenagem à Silvia Carrasqueira: Marcos Lemes, Anderson Caffeh e Carlos Lotto, André Obarcan e Rose Faria, e Denise Coelho

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 18 de julho de 1993 – ano 36, edição 8442

MANCHETE – Distribuição de feijão tem inicio amanhã (18-7-1993).

Seriam distribuídas 360,7 toneladas do produto nas sete cidades, dentro do programa de combate à fome.

ECONOMIA & EMPRESAS – André Beer criticava a prefixação e adoção do IPMF (imposto do cheque).

Para o vice-presidente da General Motos, o problema do reajuste salacial e do controle da inflação estava localizado no setor público.

“O IPMF vai gerar um efeito cascata sobre os preços, elevando ainda mais a inflação”, declaração André Beer.

EM 18 DE JULHO DE...

1903 – Nair Lacerda nasce em Santos. Escritora, tradutora, ex-secretária de Educação de Santo André.

1983 – Aos 76 anos, falece o professor Evandro Caiafa Esquivel, primeiro prefeito de Diadema.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 18 de julho: Anadia (AL), Conceição do Almeida, Itamari e Santaluz (BA), Cristalina (GO), Fronteira (MG), Luiz Alves e Palmeira (SC) e Ponta Porã (MS)

HOJE

Dia Nacional do Trovador

São Frederico

18 de julho

Bispo de Utrecht, na Holanda, e mártir. Faleceu na Holanda, no ano 838.

Ilustração – O Santo Nosso de Cada Dia