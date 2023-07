Obituário - 17 de julho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/07/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Janir Gonçalez Casaca, 93. Natural de Itatiba (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Pensionista. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Lucinda Alves, 92. Natural de Almenara (MG). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anezio Silvério da Silva, 88. Natural de Bueno Brandão (MG). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Arnulpho Alves de Souza, 84. Natural de Uauá (BA). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Vieira da Silva, 80. Natural de Santana de Ipanema (AL). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Antônio Garcia, 74. Natural de Marília (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Ivanilde Corrêa Leite dos Santos, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Pinto, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 11. Jardim da Colina.

Expedito Bernardo da Silva, 64. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Célia da Silva Pinto, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Darlan Regis Lima, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Antônio, em Santo André. Ajudante geral. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

João Neves Fernandes, 87. Natural de São Carlos (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Sebastião Bento de Azevedo, 87. Natural de Açucena (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Geraldina da silva Francelino, 82. Natural de Remanso (BA). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.

Yoko Hirota, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Aristides Bezerra da Silva, 75. Natural de Belém de Maria (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Isabel Corali Tapi, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.

Maria José Santana de Oliveira, 73. Natural de Tanhaçu (BA). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Adriano José dos Santos, 65. Natural de Niterói (RJ). Residia na Vila Vitória, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Antônio Edilson Pinheiro da Silva, 60. Natural de Fortaleza (CE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Catalina Garcia Antônio, 87. Natural de Duartina (SP). Residia em São Bernardo. Dia 11. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Maria Neilde da Silva, 83. Natural de Iracema (CE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Reynaldo Antônio Matheus, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Augusto Fabri, 76. Natural de Imbituva (PR). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Marli Bento Cappellini, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade Ademar, em São Paulo, Capital. Dia 11, em Diadema. Jardim da Colina.

Luiz Carlos Pereira, 74. Natural de Penápolis (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Marcelo Dias, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 11, em Diadema. Jardim da Paz, em Embu das Artes (SP).

Cristiane Oliveira dos Santos, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 11, em Diadema. Vale da Paz.

MAUÁ

Maria da Silva, 84. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim São Jorge do Guapituba, em Mauá. Dia 11, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Domenico Del Fortes, 93. Natural de Pescara, Itália. Residia na Vila Moderna, em Ribeirão Pires. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério São José.

Eunice Gama Pardal, 92. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Aurora, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.

Elza Andrade dos Santos, 83. Natural de Paraibuna (SP). Residia na Vila Guerda, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.

Agostinho Cuntiero, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.