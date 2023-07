UBS Vila União segue sem consultas em São Bernardo

Wilson Moço

12/07/2023



Moradores dos 22 bairros atendidos pela UBS (Unidade Básica de Saúde) Vila União, no Grande Alvarenga, ainda terão de enfrentar uma via crucis para passar por consultas, pelo menos até o fim deste mês, segundo funcionária informou ontem por telefone à reportagem do Diário. Ocorre que o equipamento foi interditado parcialmente pela Defesa Civil de São Bernardo em 31 de março, porque havia risco de o teto desabar por causa de danos estruturais provocados pela chuva, segundo explicou, à época, a administração do prefeito Orlando Morando (PSDB).

No entanto, o aposentado Nelson Alves de Souza, 73 anos, disse ter acompanhado a ação da Defesa Civil no dia em que houve a interdição da UBS, e que a avaliação dele e de usuários da unidade é de que o problema não foi a chuva, mas a construção de muro de arrimo e de contenção ao lado e atrás da unidade.

Em reportagem publicada no dia 6 de maio, o jornal mostrou que operários da obra, que foi iniciada em 9 de janeiro e cuja placa previa o término para o fim de junho, estimavam que o serviço deveria ser concluído em aproximadamente 30 dias, caso não ocorresse nenhuma intercorrência. Passados pouco mais de dois meses, os usuários da UBS ainda só têm acesso à retirada de medicamentos, curativos e vacinas.

Portanto, até que todas as obras sejam concluídas e o prédio totalmente liberado pela Defesa Civil, quem precisa de consulta ou de atendimento odontológico terá de buscar os serviços em outras unidades – como as UBSs Ipê e Orquídea –, o que obriga muitos moradores a recorrerem ao transporte público para o deslocamento.

Responsável pela Secretaria de Saúde desde o primeiro mandato de Morando, em 2017, Geraldo Reple Sobrinho continua a se manter calado sobre questionamentos do Diário em relação aos problemas da área.