Com problemas de saúde, Joelma anuncia afastamento temporário dos palcos: Já já estou de volta

11/07/2023 | 09:10



Joelma irá guardar os looks extravagantes de volta no guarda-roupa, pelo menos por enquanto. É que como você vem acompanhando aqui no ESTRELANDO, a cantora está enfrentando problemas de saúde. Depois de cancelar alguns shows, ela anunciou oficialmente, na última segunda-feira, dia 10, que irá se afastar, temporariamente, dos palcos.

Através das redes sociais, sua equipe anunciou o cancelamento de mais algumas apresentações e explicou:

Informamos a todos que Joelma permanecerá em repouso seguindo recomendações médicas para boa recuperação após ser diagnosticada com gripe.

O comunicado ainda trazia um recado de Joelma para seus fãs:

Agradeço o carinho de todos os meus fãs, do público e de todos os contratantes. Estou aqui me cuidando e em breve estou de volta para a gente cantar e dançar muito.

Joelma faria shows nas cidades Teresina, Crato e Gravatá nos dias 11, 12 e 15, respectivamente.

Joelma começou a apresentar sintomas na última sexta-feira, dia 7, antes de um show no Pará. Com isso, por recomendação médica, ela acabou cancelando as apresentações dos dias seguintes.

Na época, Joelma declarou:

Infelizmente peguei uma gripe muito forte e não vou ter condições de cantar, fazer esse show. Vou me recuperar e voltar para fazer esse show.

Melhoras pra ela, né?