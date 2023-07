Margot Robbie obrigou colegas de elenco a usarem rosa no set de Barbie: - Se você não usasse, era multado

10/07/2023 | 19:11



Com tantas referências aos filmes animados e às bonecas, o filme Barbie está deixando parte dos internautas super animados com o live-action. Mas, não é só dentro do longa que temos diversas referências e momentos super únicos entre os atores. Durante uma conversa com a People, alguns dos colegas de Magot Robbie fizeram algumas revelações sobre tudo o que foi feito dentro do set de filmagens.

Simu Liu, um dos Kens, confessou que a protagonista organizou uma festa do pijama com as outras Barbies. Ele ainda contou que os intérpretes do namorado da famosa boneca podiam passar rapidamente para cumprimentá-las. E é claro que Margot Robbie não deixou de criar um grupo com todos eles.

- Margot foi tão legal. Ela teve uma festa do pijama com as Barbies antes do início das filmagens, e os Kens foram autorizados a visitá-la brevemente ou telefonar para dizer Oi. Por isso, fizemos questão de mostrar nosso apoio, mas não de ser arrogantes com nossa presença. E todas as Barbies e Kens entraram em um bate-papo em grupo.

Ryan Gosling também deu mais detalhes sobre o que já rolou por trás das câmeras! O par romântico da personagem principal revelou que a artista criou uma regra nos sets: todos precisavam aparecer com ma peça de roupa rosa. Para deixar tudo mais engraçado, se alguém aparecesse sem a cor, uma multa era cobrada.

- Margot tinha um dia rosa uma vez por semana, onde todo mundo tinha que usar algo rosa. E se você não usasse, era multado. Ela coletava as multas e doava para uma caridade. O que foi realmente especial foi o entusiasmo dos membros masculinos da equipe. No final do filme, todos eles se reuniram e, com seu próprio dinheiro, fizeram camisetas cor-de-rosa com franjas de arco-íris.

Por fim, Ryan confessou que todo o elenco tem muita admiração por Margot e Greta Gerwig:

- Foi uma oportunidade para eles mostrarem seu respeito e admiração pelo que Margot e [a diretora] Greta [Gerwig] estavam criando. Foi quase como aquela cena no final de Sociedade dos Poetas Mortos, onde todos sobem em suas mesas e dizem: Ó capitão! Meu capitão!