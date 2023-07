Santo André abre inscrições para 51º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto

Da Redação



Estão abertas as inscrições para um dos mais tradicionais e relevantes eventos culturais de Santo André, o Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto, que chegará à sua 51ª edição. A abertura está marcada para 8 de abril de 2024, no aniversário da cidade.

A exposição destina-se a reunir trabalhos contemporâneos representativos das Artes Visuais. Além da exposição de Artes Visuais, o Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto poderá promover, estimular e aprovar quaisquer outras manifestações artísticas. A seleção das obras será realizada em duas fases, sendo a primeira fase em meio digital e a segunda fase com o envio das obras. As duas fases são eliminatórias.

As categorias disponíveis para inscrição são pintura, desenho, net-art, ilustração, arte sonora, intervenção, instalação, site specific, gravura, escultura, objeto, performance, happening, videoarte e fotografia. Os trabalhos poderão utilizar tecnologias digitais e analógicas, linguagens híbridas e suportes diversos. Apenas serão permitidas obras produzidas a partir de 2021, desde que não tenham participado do Salão em anos anteriores.

Poderão se inscrever, gratuitamente, artistas e/ou coletivos brasileiros e residentes no país. As inscrições tiveram início neste sábado (8) e estarão abertas até as 23h59 de 10 de setembro de 2023 pela plataforma digital CulturAZ (https://culturaz.santoandre.sp.gov.br/oportunidades/edita/1684).

No processo de inscrição o artista deve preencher a ficha com seus dados pessoais e de contato, anexar o currículo e portfólio, documentação da obra e preencher a cédula de votação digital para a Comissão de Seleção e Premiação.

A data de abertura do 51º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto está sujeita a alterações considerando o cronograma de conclusão de obras no Salão de Exposições, que passará por reforma. O período de visitação será de 9 de abril a 14 de junho de 2024.

Seleção e premiação - A seleção das obras inscritas no 51º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto será feita em duas fases: seleção de portfólios, com resultado disponibilizado a partir do dia 7 de novembro de 2023 virtualmente pela plataforma CulturAZ; e seleção final das obras, com os participantes divulgados a partir do dia 12 de dezembro de 2023 - também digitalmente.

A comissão de seleção e premiação do 51º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto será composta por três membros, com notória especialização, sendo dois deles eleitos pelos artistas inscritos e um indicado pela Secretaria de Cultura, todos nomeados pelo prefeito Paulo Serra.

Artistas e/ou coletivos selecionados na segunda fase poderão receber premiação de R$ 28.000 para prêmio aquisição (os quais as obras serão incorporadas ao acervo da Prefeitura de Santo André) e de R$ 2.000 para prêmio-estímulo, em conformidade com a decisão da comissão de seleção e premiação (e com retenção dos impostos obrigatórios).

Histórico - Criado em 1968, em plena ditadura militar, o Salão se constitui como um espaço democrático que reúne público, artistas, curadores, pesquisadores e gestores em torno da missão de promover e difundir a arte contemporânea, abrindo-se para a pluralidade de produção artística e a diversidade de interesses das sociedades contemporâneas, tornando-a acessível ao maior número de pessoas possível.

Desde então, o Salão abrigou parte significativa dos movimentos artísticos brasileiros, como a abstração geométrica, o novo realismo, a pop arte e arte postal, a geração 80, a produção da gravura, da fotografia, da videoarte e do graffiti, a explosão dos coletivos artísticos, das performances e arte digital, as intervenções urbanas e a arte pública.

Neste percurso o Salão processa novos e velhos sentidos da arte, e com isso transforma-se. De 1968 a 2003, manteve-se como Salão de Arte Contemporânea de Santo André, com um breve intervalo entre os anos 1978-82, quando foram realizados os Salões Jovem de Arte Contemporânea. A partir de 2004, recebeu o nome do mais importante artista andreense, passando a ser conhecido como Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto.

Desde a fundação, o Salão vem constituindo um acervo que atualmente conta com aproximadamente 1 mil obras, adquiridas por meio de prêmios conferidos aos artistas que participaram de suas edições. E em 2019 sua relevância foi honrada com o prêmio Destaque do Ano, concedido pela ABCA (Associação Brasileira de Críticos de Arte).

A gestão do acervo está sob a responsabilidade da Casa do Olhar Luiz Sacilotto e tem obras dos artistas Antonio Henrique Amaral, Maria Auxiliadora, Sandra Cinto, Geraldo de Barros, Alex Vallauri, Hudnilson Jr., Thomaz Ianelli, Arnaldo Ferrari, Vânia Mignone, Lothar Charoux, Rogério Degaki, Sofia Borges, João Suzuki, Luiz Sacilotto, Sergio Romagnolo, Georgia Kyriakakis, Albano Afonso, Paul Setúbal, Cristina Suzuki, Rafael Campos Rocha, Ana Teixeira, Maria Bonomi, Hermelindo Fiaminghi, Wagner Malta Tavares e outros importantes artistas brasileiros.

Inscrições para o 51º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto

Até 23h59 de 10 de setembro de 2023

Mais informações e regulamento: https://culturaz.santoandre.sp.gov.br/oportunidades/edita/1684

Dúvidas podem ser sanadas pelo telefone: (11) 4992-7730 / 4433-0605 ou pelo e-mail casadoolhar@santoandre.sp.gov.br