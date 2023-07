Hayley Atwell sobre boatos de romance com Tom Cruise: - Esquisitos, sujos e repulsivos

09/07/2023 | 14:11



Em entrevista ao jornal britânico The Independent, Hayley Atwell falou sobre os rumores de um possível relacionamento com Tom Cruise. Segundo ela, os boatos sobre o assunto são esquisitos e sujos. A atriz ainda revelou que considera o ator como um tio.

Atwell que está ao lado de Cruise no elenco do filme Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte 1, que será lançado ainda este ano, é noiva. Os rumores começaram em 2020 quando estiveram no filme de Acerto De Contas. Eles foram vistos juntos em alguns eventos durante os anos de 2021 e 2022.

Ao ser questionada pelo The Independent sobre os rumores entre ela e Cruise, a atriz é direta:

- Eu diria, ahhh, existem esses boatos esquisitos, sem sentido, meio sujos, meio repulsivos, não tenho nada a ver com isso. Por que as pessoas estão pressupondo ou projetando em mim um relacionamento com um colega de trabalho e chefe? É incômodo.