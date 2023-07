Carolina Dieckmann recebe chuva de elogios por atuação em cena intensa com Emilio Dantas em Vai na Fé

05/07/2023 | 11:10



Carolina Dieckmann segue fazendo muito sucesso com sua interpretação de Lumiar na novela das sete da TV Globo, Vai na Fé. A atriz está dando um verdadeiro show de atuação ao encarnar uma personagem que sofre muito na mão do ex-marido, o vilão Theo, vivido por Emília Dantas - e o episódio exibido na última terça-feira, dia 4, não foi diferente!

A artista, que segue colecionando elogios nas redes sociais, surgiu em cenas de emoções intensas nos acontecimentos mais recentes da trama. Lumiar decide confrontar Theo após descobrir quem ele realmente é, mas acaba vendo a máscara do amado cair e ele se torna violento durante a discussão.

Após a advogada decidir abandonar a defesa do vilão no julgamento de abuso de vulnerável, ele invade sua casa para tirar satisfação e tenta fazer terror psicológico. A cena se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter durante a exibição e segue rendendo uma onda de comentários sobre o trabalho da dupla de atores.

O Theo mostrando sua verdadeira face e Lumiar o peitando no final. Finalmente isso aconteceu! E foda que nem assim ele deixa de tentar manipulá-la... LIXO! Ps: Carolina Dieckmann e Emilio Dantas, vocês sabem que são OS MAIORES.

Carolina Dieckmann e Emilio Dantas extraordinários.

O Theo foi embora jogando TODAS as inseguranças de uma vida inteira que ele SEMPRE soube que a lumiar tinha e brincou com isso. Quando ele diz o seu destino é ficar sozinha, a gente vê o corpo dela INTEIRO tremer. QUE CENA, Carolina Dieckmann você é a atriz do ano.

Que cena extraordinária e forte de Emilio Dantas e Carolina Dieckmann. Que novelão!!!!