Câmara de Santo André faz sessão solene em homenagem à Copafer

28/06/2023 | 08:48



A história de 50 anos da Copafer, rede de lojas de material de construção fundada em 12 de junho de 1973, motivou a realização de sessão solene ontem à noite, na Câmara de Santo André. A iniciativa foi do vereador Lucas Zacarias (PTB).

“Comecei a Copafer junto com meu pai, Alberto Bonucci, quando troquei meu Fusca 1968 por um lote de parafusos. Tínhamos uma escrivaninha usada e um telefone alugado”, recorda Adilson Bonucci, fundador e proprietário da Copafer. “O caminho foi muito difícil, mas com muita perseverança, fomos vencendo todos os obstáculos”, completa.

O primeiro endereço da Copafer ocupava 40 metros quadrados na Rua General Glicério. De lá, mudou-se para a Avenida Industrial e, em seguida, para Rua dos Coqueiros.

Em 1994, a Copafer comprou a área de 24 mil metros, na Avenida dos Estados e, cinco anos depois, a megaloja abria as portas no endereço.

A primeira filial foi aberta em 2008, também na Avenida dos Estados e, em novembro do ano passado, começou a funcionar a terceira unidade, em Mauá, no bairro Capuava, no prédio que abrigava a antiga fábrica de lâmpadas Phillips.

Hoje, a empresa possui 500 funcionários e comercializa cerca de 82 mil itens nas três lojas físicas e também na internet.

“Esta homenagem é uma forma de reconhecer e valorizar a história de sucesso da Copafer, destacando sua importância para a comunidade local, inspirando outros empreendedores, fortalecendo os laços comunitários e contribuindo para o desenvolvimento econômico da região”, afirmou Lucas Zacarias.