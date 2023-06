Larissa Manoela já teria tomado decisão de não renovar contrato a longo prazo com a TV Globo

22/06/2023 | 15:10



Enquanto muitas artistas estão decidindo sair do time de contratados da TV Globo, Larissa Manoela também já teria tomado uma decisão sobre o seu futuro na emissora. Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, a atriz decidiu não renovar o contrato a longo prazo.

Larissa está empenhada nas gravações em Nova York do filme Traição Entre Amigas, baseado no livro homônimo de Thalita Rebouças e roteiro assinado pela autora da obra. Quando retornar ao Brasil, já estará com outro projeto a esperando. A colunista indica que a artista planeja aceitar propostas de plataformas de streaming e focar em cinema, por isso tomou a decisão de não manter um vínculo fixo com a Globo.

A trama do longa-metragem apresenta as amigas inseparáveis Luíza e Penélope, que passam por atritos após uma se envolver com o namorado da outra na produção que também traz Giovanna Rispoli no elenco principal ao lado de Larissa.