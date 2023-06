Grande ABC, o berço de craques do skate brasileiro

Pedro Lopes

do Diário do Grande ABC



21/06/2023 | 11:14



Hoje é o Dia Mundial do Skate, esporte que vai muito além de quatro rodinhas e um shape, É uma cultura que permeia diversas comunidades ao redor do mundo. Não bastasse ser um dos esportes mais praticados em todo o planeta, o skate tem desempenhado um papel fundamental na vida de muitas pessoas, sobretudo dos jovens, proporcionando uma série de benefícios e impactos positivos, como ser uma alternativa saudável e criativa para se engajarem em atividades físicas e sociais.

Não é nenhum exagero afirmar que uma das principais contribuições do skate é o seu poder de transformação social, que forma cidadãos conectados com a realidade e resgata a dignidade de muitos praticantes que, não fosse o skate, poderia ter seguido caminhos tortuosos.

Presidente da ONG Skate Solidário há 17 anos, Marcelo Carlos Soares, o Índio, destaca que o skate rompeu preconceitos e incluiu os menos favorecidos, fato que potencializou talentos, sobretudo nas periferias. “O skate só passou a ser respeitado quando o mundo percebeu a função social do esporte de primeiro formar o cidadão e depois o campeão”, diz.

Um dos principais nomes da atual geração do esporte é a ribeirão-pirense, Victória Bassi. Com 15 anos, já é integrante da seleção brasileira de skate e coleciona feitos importantes, como o vice-campeonato brasileiro de Skate Park em 2022 e o título da Liga Amadora de Bowl em 2021. Para ela, o esporte “faz os jovens amadurecerem mais cedo e enxergar o mundo com mais responsabilidade”, comenta.

A atleta considera que a região ainda está longe de oferecer boa estrutura para o esporte. “Hoje temos apenas uma pista considerada ideal no Grande ABC. Acho que o Poder Público precisa olhar com mais carinho para esse esporte. Ter bons pontos para andar de skate é um incentivo para que possamos revelar mais nomes”, falou mencionando locais como Venice Skatepark e Huntington, nos Estados Unidos, e algumas outras da China e Japão, que oferecem ampla estrutura de forma gratuita. “Talvez essa seja uma das razões pela qual os atletas desses três países são os melhores do ranking atual”, complementa.

Vários atletas já levaram o nome do Grande ABC para o mundo, como é o caso do multicampeão Sandro Dias, o Mineirinho, que conquistou por seis vezes o Campeonato Mundial de Skate, Rodrigo Leal, conhecido como Maizena, Vanderlei Arame, Eduardo Braz, Edgard Vovô, Dan César e Italo Penarrubia.

“Hoje o skate brasileiro é respeitado e admirado em todo o mundo graças a essa galera que superou muitos obstáculos”, exaltou Índio.