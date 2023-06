São Luiz São Caetano completa seis anos com 1,5 milhão de atendimentos

Da Redação



13/06/2023 | 14:48



O Hospital e Maternidade São Luiz São Caetano completa hoje seu sexto aniversário, com a marca de 1,5 milhão de atendimentos. O destaque são os 5.000 nascimentos de cidadãos sul-caetanenses.

Ao longo de sua trajetória, o hospital da Rede D’Or, e primeiro da bandeira São Luiz fora da Capital paulista, preza pela qualidade técnica e assistencial, com cuidado humanizado e centrado no paciente.

Em apenas três anos de funcionamento, o hospital foi acreditado pela metodologia nacional da ONA, diretamente no nível 2, e pouco depois recebeu antecipadamente o nível 3, de excelência.

No ano passado, conquistou a JCI (Joint Commission International), uma das principais certificações internacionais de qualidade.

“Mantivemos a busca por padrões diferenciados e agora o hospital comemora seis anos de funcionamento com esse merecido reconhecimento da qualidade assistencial prestada aos seus pacientes, e com um time muito comprometido”, destaca Helidea Lima, diretora de qualidade corporativa Rede D’Or.

A estrutura do São Luiz São Caetano, que conta com mais de 37 mil metros quadrados, foi projetada deste o início para proporcionar aos cidadãos do Grande ABC uma estrutura moderna e de alta qualidade.

“O selo JCI corrobora essa preocupação da instituição e é motivo de muito orgulho para todos”, destaca Michele Batista, diretora geral da unidade.

Além da estrutura e qualidade assistencial, a unidade se destaca na humanização, com projetos voltados para o bem-estar e acolhimento integral dos pacientes.

São diversas ações, como a pet-terapia, celebração de alta das crianças com fantasias de super-heróis, realização de sonhos e desejos de pacientes de longa permanência, entre outras. “Foram grandes conquistas ao longo de seis anos! Obrigada a todos os colaboradores, e também aos nossos pacientes, que confiam sua saúde a nós”, celebra a diretora.