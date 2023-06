Rodovias que cortam região vão receber um milhão de veículos

Beatriz Mirelle

do Diário do Grande ABC



07/06/2023 | 09:17



A estimativa para o feriado de Corpus Christi, comemorado amanhã, é que ao menos 1 milhão de veículos passe pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) em direção ao Litoral e pelos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas para ir ao Interior do Estado de São Paulo.

Apenas no SAI, a Ecovias projeta até 260 mil veículos. A movimentação mais intensa para descer a Serra começa na manhã desta quinta-feira. Neste dia, a operação 7x3 estará em vigor das 9h às 13h, com descida pelas pistas Sul e Norte da Anchieta e Sul da Imigrantes e subida apenas pela Norte da Imigrantes.

Entre as 14h de amanhã até 1h do domingo, a operação no SAI será normal, no sistema 5x5, No pós-feriado, para retorno do Litoral ao Planalto, a Ecovias informa que o trânsito mais pesado começa no domingo, a partir das 11h, quando será implantada a Operação Subida. Nela, o motorista da região pode voltar para casa pelas pistas Sul e Norte da Imigrantes e Norte da Anchieta, enquanto a descida estará disponível apenas pela pista Sul da Anchieta. Essa programação permanece até as 21h do domingo.





RODOANEL

A concessionária SPMmar prevê fluxo de 802 mil veículos no Rodoanel Mario Covas. Deste número, a concessionária projeta 580,3 mil no TrechoSul e 221,7 pelo Leste.

A Operação Papa-Fila será implementada tanto no SAI quanto no Rodoanel para agilizar o pagamento dos pedágios. Após a cobrança antecipada feita por colaboradores das concessionárias, um ticket é entregue ao condutor, que deve apresentá-lo à cabine.