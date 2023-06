Desafio de Redação inova e oferece 14 bolsas de estudo

Thainá Lana

do Diário do Grande ABC



07/06/2023 | 08:46



O Desafio de Redação, maior concurso literário do Grande ABC, promovido pelo Diário e pela Prefeitura de Santo André, apresenta diversas novidades para a 17ª edição. A principal é em relação à premiação. Pela primeira vez em 16 anos serão ofertadas 14 bolsas universitárias aos ganhadores – o número é sete vezes maior que o prêmio do ano anterior, com duas bolsas de estudo.

O tema da redação deste ano é Reciclar para transformar: como a economia circular pode revolucionar nossa sociedade. Escolas públicas e particulares, além de pessoas graduadas, podem fazer as inscrições para a disputa a partir da próxima segunda-feira no site do Desafio, que será divulgado no dia.

O concurso conta com seis categorias, que divide alunos do 6° ano até moradores com ensino superior completo. Além das bolsas universitárias, premiará os vencedores com tablets, notebooks, celulares e R$ 5.000 para a escola que tiver a melhor torcida. Os 50 primeiros colocados de cada categoria também receberão um certificado de Honra ao Mérito.

No total, serão premiados com bolsas de graduação sete alunos do terceiro ano do ensino médio e sete professores com bolsas de pós-graduação EAD (Educação a Distância), sendo um participante de cada município da região – outra novidade deste ano.

As bolsas universitárias são 100% integrais e válidas para qualquer curso de graduação no Centro Universitário da Fundação Santo André. Já para pós-graduação, o subsídio é destinado para especialização no curso de psicopedagogia.

O pró-reitor de administração e planejamento da Fundação, Vander Ferreira de Andrade, destaca a ampliação de vencedores para todas as cidades do Grande ABC.

“O desafio passou por um amadurecimento e aprimoramento nesta edição ao premiar jovens de todos os municípios. Nos sensibilizamos com a iniciativa, principalmente neste pós-pandemia, onde os jovens estão em busca das suas vocações. Acreditamos no sonho da universidade, e transformar vidas é uma das missões da Fundação”, diz.

O diretor de redação do Diário, Sérgio Vieira, ressalta a importância do concurso para formação profissional de jovens da região.

“Bom saber que vamos fazer história de novo. Nesses 16 anos de concurso já recebemos mais de 1 milhão de textos. O Desafio ajuda a formar pessoas e contribui com a cidadania. Esse projeto é o que mais me dá orgulho, porque investe na educação de jovens e professores”, pontua Vieira.

Sobre o tema, a gerente de relações institucionais da Braskem, uma das empresas apoiadoras do concurso, Sylvia Tabarin, explica a necessidade de debater sobre o tema da redação deste ano.

“A sustentabilidade está entre os pilares da Braskem, buscamos repensar e incentivar o descarte correto dos resíduos e trabalhar para sair de uma economia linear para economia circular. Trazer esse tema para o Desafio de Redação é muito importante, porque vai ajudar os jovens a repensarem sobre o assunto”, diz Tabarin.

A gerente de relações institucionais cita ainda o conteúdo disponível no site da empresa (www.braskem.com.br) como material de apoio para os futuros participantes do concurso literário.

A 17ª edição do Desafio de Redação tem apoio da Braskem, do Centro Universitário Fundação Santo André,do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, e patrocínio do Cemitério Vale dos Pinheirais.