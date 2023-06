Aos 72 anos de idade, cantor Sidney Magal recebe alta após 12 dias de internação

06/06/2023 | 15:10



Notícia boa! Nesta terça-feira, dia 6, os fãs de Sidney Magal respiraram aliviados com a notícia de que o cantor recebeu alta após doze dias hospitalizado. As informações são do R7.

De acordo com o portal, o hospital HCor emitiu um comunicado sobre o assunto, afirmando que o estado de saúde do cantor é bom e sem sequelas:

O paciente Sr. Sidney Magal recebeu alta hospitalar no dia de hoje, em bom estado geral, sem sequela funcional.

Para quem não se lembra, Sidney Magal foi internado no último dia 25 de maio. O cantor passou mal durante uma apresentação que ocorreu no interior de São Paulo, recebeu atendimento médico no local e acabou sendo transferido para o HCor.

Enquanto estava internado, o artista usou as redes sociais para tranquilizar os seus fãs com um vídeo.