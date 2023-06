Secretária do MEC diz que Brasil está longe de ter uma ‘educação de qualidade’

Thainá Lana

A secretária de ensino superior do MEC (Ministério da Educação), Denise Pires De Carvalho, disse ontem, durante coletiva realizada na UFABC (Universidade Federal do ABC), que o País está “longe de ter uma educação de qualidade”. Segundo a gestora, é necessário mais investimentos na área para melhorar a qualidade do ensino ofertado.

“Dizem que há muito recurso para educação, porém, quem diz isso não quer que o Brasil se desenvolva. Nós temos que olhar o recurso per capita, por aluno, e esse número é muito baixo em relação a outros países do mundo”, afirmou Denise, que ressaltou ainda que o orçamento deste ano do órgão é “menos da metade que há uma década”.

Além da secretária, o reitor da UFABC, Dácio Matheus, participou da coletiva, realizada no campus São Bernardo, que tinha como objetivo falar sobre os investimentos na instituição de ensino da região.

Na manhã de hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá participar da entrega da nova estrutura no campus de São Bernardo.

Em reforma desde 2016, o novo prédio abrigará o Bloco Zeta Laboratórios, que será utilizado por quase 5.000 alunos de pesquisa, graduação e extensão. A nova estrutura recebeu investimento de R $ 28,5 milhões, sendo R$ 13,6 milhões do governo federal, R$ 3,1 milhões do Finep (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e R$ 10 milhões repassados por emendas parlamentares concedidas pela bancada de São Paulo.

Com entrega prevista para 2018, o reitor da UFABC pontuou que o atraso na obra ocorreu por conta da diminuição de recursos orçamentários nos últimos anos.

“Durante o período, tivemos que buscar verba e apoio para que a obra não fosse totalmente paralisada. Estamos com recurso suprimido desde 2017. Em 2015, o valor destinado para a universidade era de R$ 59 milhões, em 2019 caiu para R$ 50 milhões e, neste ano, chegou a R$ 40 milhões. Nos últimos anos restringimos vários serviços de manutenção na instituição. Por isso, é necessário a recomposição dos orçamentos, para que os níveis de qualidade sejam retomados e mantidos”, afirmou o reitor.

Segundo a secretária de educação superior, atualmente existem em torno de 400 obras paralisadas em todas as universidades federais do País, sendo dez construções somente na UFABC.

“Os projetos executivos dessas obras estão prontos, só precisamos realizar a licitação e, para isso, é necessário ter o recurso destinado, para que as obras possam ser retomadas. Estamos trabalhando, junto ao Parlamento, para que o orçamento do MEC seja recomposto em 2024”, pontuou Denise.

Aa universidade federal da região atende cerca de 20 mil alunos, sendo 17 mil dos cursos de graduação e 3.000 de pós-graduação.