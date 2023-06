Mara Maravilha relembra vídeo antigo com Simony: O amor e o respeito permanecem até hoje

01/06/2023 | 15:10



Quinta-feira é dia de throwback thursday e Mara Maravilha usou as redes sociais para mergulhar na nostalgia e compartilhar um vídeo antigo em que aparece com Simony em um programa gravado em 1990. A artista fez a publicação para demonstrar carinho à amiga, que está enfrentando uma batalha contra o câncer de intestino.

Ao exibir o registro no Instagram, Mara usou a legenda para deixar uma belíssima mensagem à Simony, exaltando a famosa.

São momentos assim que realmente importam? O amor e o respeito permanecem até hoje. Acredito que você tem se tornado ainda mais forte diante de tudo que tem enfrentado, sempre com muita fé e com um sorriso no rosto. Sei que tem dias que não são fáceis, mas você não se entrega. Essa é você! E tenho certeza que essa menina, também está aí, dentro de você.

Em seguida, continuou:

São tantas histórias juntas e o nosso próprio jeitinho de amar, não é verdade?! Orar por quem amamos, é a nossa maior prova de amor. E você está sempre em minha orações. Que Deus te abençoe, ilumine e guarde

A artista finalizou revelando a origem do vídeo:

Programa especial do Dia das Crianças em 1990 - versão da música Estória da Maria Inês. Quem lembra?