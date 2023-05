Wagner Santisteban revela ataque de chimpanzé em set de 'Sandy & Junior'

26/05/2023 | 14:40



O ator Wagner Santisteban disse ter sido agredido por um chimpanzé enquanto gravava o seriado Sandy & Junior, que foi ao ar pela Rede Globo entre 1999 e 2002. Segundo o artista, o caso aconteceu em Campinas, interior de São Paulo, e ele teve de ser internado às pressas.

Wagner disse ter se curado do "trauma" que envolvia estar com chimpanzés durante a participação na novela Caras & Bocas. Em Sandy & Junior, o ator interpretava o personagem Basílio e teve de filmar um episódio em que um chimpanzé fugia do circo e ia até o colégio fictício.

Conforme o relato, feito em entrevista ao Venus Podcast, ele teria que gravar cenas em que corria do animal. O artista disse ter percebido que o chimpanzé estava com cicatrizes e não tinha nenhum dos dentes quando o viu pela primeira vez. "Eu falei: Essa macaca não está bem. E ela estava no cio. ... Ela foi criando um ódio de mim, porque ela passou uma semana correndo atrás de mim sem saber o motivo", relatou.

Em determinada cena, Wagner disse ter sido agredido pelo animal. "Ela começou a arrancar a minha roupa, arrancar tufos de cabelo e a me morder. ... Eu fui 'literalmente estuprado' pela chimpanzé", contou.

O ator afirmou que, à época, ainda era menor de idade e ficou um tempo sem trabalhar. "Fiquei bem traumatizado.... Aquilo foi uma fatalidade. O animal não vai fazer isso porque ele quer te maltratar", disse.

O Estadão entrou em contato com a Rede Globo para comentar sobre o caso, mas não obteve retorno até o momento da publicação.