Ana Carolina e Letícia Lima teriam reatado namoro

23/05/2023 | 17:10



Segundo O Dia, Ana Carolina e Letícia Lima parecem ter voltado a se relacionar após cinco anos separadas. As duas foram flagradas juntas curtindo um show da banda Roupa Nova na cidade do Rio de Janeiro. Ao serem questionadas no evento, elas negaram que haviam reatado o romance.

Entretanto, ainda segundo o jornal, Ana Carolina chegou até a marcar a ex-namorada em um post de suas redes sociais. E para acabar de vez com as desconfianças, O Dia conta que elas confirmaram a volta do romance, por mais que ainda esteja sem rótulo definido.

A atriz e a cantora terminaram o namoro em 2018 após quatro anos juntas. A decisão teria sido tomada de comum acordo, sendo que a amizade, o carinho e a admiração, claro, permanecem. Em 2019, Letícia Lima abriu o jogo sobre a sua vida amorosa e assumiu que tem um novo amor após o romance de quatro anos que viveu com a cantora Ana Carolina.