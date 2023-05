São Caetano registra alta no preço de venda de imóveis

Matheus Veiga



20/05/2023 | 10:41



De acordo com levantamento realizado pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) com base em anúncios do portal ZAP+, São Caetano teve alta acumulada de 10,23% no preço de venda dos imóveis residências nos últimos 12 meses. O aumento é o terceiro maior entre as 17 cidades do Estado analisadas pelo índice de venda residencial Fipezap+.

Com o acúmulo de altas no preço de venda, o metro quadrado dos imóveis custa em média R$ 7.555 em São Caetano, sendo o terceiro maior valor entre os municípios de São Paulo. O que significa que um imóvel de 75 metros quadrados pode valer (em média) R$ 566.625 na cidade. Só em abril, a variação no custo das residências foi de 0,59% no município.

Outras cidades do Grande ABC também foram analisadas pelo levantamento. Os municípios da região registraram a menor variação no custo dos imóveis em abril, quando comparada ao mês anterior. Mas mostraram altas acumuladas no preço dos imóveis residenciais.

Santo André teve aumento de 9,21% no preço dos imóveis nos últimos 12 meses, com variação de 0,69% só em abril, e valendo R$ 6.544 o metro quadrado das residências.

São Bernardo e Diadema obtiveram alta acumulada de 6,19% no valor, com alteração de 0,67% e 0,08% em abril, e o custo do metro quadrado em R$ 5.728 e R$ 5.926, respectivamente.

O município do Estado com maior variação nesses últimos 12 meses entre os analisados pelo levantamento da Fipe é São José dos Campos, com alta de 15,80%, e também o maior aumento mensal nos últimos dois meses, só em abril a variação foi de 1,56%. E a Capital tem o metro quadrado mais caro, custando R$ 10.350, com um imóvel de 75 m² valendo R$ 776.250 atualmente.