Um hino. Dois acervos. A emoção de 2002. E o presente que a cidade precisa ganhar...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/05/2023 | 07:45



Salve, salve, Rio Grande da Serra,

Desde o tempo dos meus ancestrais

Pro Brasil um pedaço de terra

Que a beleza do verde nos traz

Onde a mata florida impera

E a lembrança do musgo é fugaz...

(Versos iniciais do Hino de Rio Grande da Serra, composição de Aida Bressan).

Encerramos a Semana Rio Grande da Serra 2023 cantando o Hino Oficial do Município, composição de Aida Joanna Arnoni Bressan de 1985, gravada por ocasião do 7º Congresso de História do Grande ABC.

O CD foi distribuído às escolas de Rio Grande numa jornada de muita emoção, a começar da autora, então com 85 anos, passando pela fala do prefeito Ramón Velásquez, da secretaria Anita Ramos (Educação e Cultura) e do secretário Amilton José dos Santos (Governo).

A íntegra daquela mesa está no link já divulgado por Memória, um belo presente da professora Anita Ramos e que Memória faz questão de relembrar neste epílogo (obrigado, jornalista Roberto Nascimento).

Amigos da Memória, este link vale ouro:

https://viicongressodehistoriagrandeabc.blogspot.com/

21 ANOS DEPOIS...

Dra. Gisela Leonor Saar, chamada pelo prefeito Ramon, participou daquela mesa bonita de 2002. Discursou. Abraçou dona Aida. E hoje as duas são saudades.

Temos insistido: o acervo da Dra. Gisela pode e deve ser o embrião do futuro Museu de Rio Grande da Serra. Amigo Akira, repasse o acervo à Municipalidade.

Quanto a nós, aqui da “Memória”, nos comprometemos, de público, a ceder um outro acervo, o da poeta e compositora Aida Arnoni Bressan, a nós confiado pela família alguns anos atrás.

Quem sabe, com as bênçãos desta Semana Rio Grande da Serra 2023, possa a cidade, enfim, inaugurar o seu acervo público voltado, prioritariamente, à criança local. E possa, também, recuperar a passarela secular da estação ferroviária.

Crédito da foto 1 – Acervo: professora Anita Ramos

O 7º CONGRESSO. Rio Grande da Serra, julho de 2002. Aida Bressan e o secretário de Governo Amilton dos Santos: que a cidade construa a sua Memória

NAS ONDAS DO RÁDIO

O dia em que Fausto Camunha chorou...

Texto: Milton Parron

No ano em que se comemora o centenário de inauguração da primeira estação de rádio no Brasil, anunciamos o sexto programa Memória evocando a trajetória das primeiras emissoras de rádio fundadas em São Paulo.

“Memória” apresentará trecho de “Marco Zero”, programa da Rádio Bandeirantes levado ao ar no começo da década de 1950 e que era produzido por Oswaldo Moles, um verdadeiro gênio na área criativa.

Outro destaque é para o show realizado pelo maestro Francisco Canaro e sua Orquestra Típica, no auditório da Bandeirantes em meados dos anos 50.

Vicente Leporace, apresentador de “O Trabuco”, embora falecido há 45 anos, continua insuperável na maneira de analisar de forma crítica, porém bem humorada e sarcástica, os assuntos estampados nos jornais do dia.

Bom trecho do último programa, ocorrido na véspera de sua morte, será também apresentado e dará uma mostra da diferença do jornalismo no rádio de hoje em comparação com o jornalismo no rádio de meio século atrás.

Sílvio Caldas e suas inesquecíveis serestas no palco auditório da Bandeirantes também são uma boa referência para comparar a qualidade musical de ontem e de hoje.

Por fim, o jornalista Fausto Camunha, que começou a carreira na emissora integrando a equipe de Alexandre Kadunc, nas primeiras semanas de trabalho cometeu uma falha e ao ser chamado à sala de “seo” João Saad, dono da Bandeirantes.

No caminho, muito triste, já foi se despedindo dos colegas. Retornou ao posto de trabalho com os olhos lacrimejantes, não por ter sido dispensado ou recebido uma descompostura, mas pela emoção do desfecho que seu patrão deu ao caso.

Histórias dos bastidores do rádio, que o grande público desconhece.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Centenário do Rádio - VI. Produção e apresentação: Milton Parron. Na virada de sábado para domingo; às 7h do domingo com reprise na sexta-feira, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais

Cinco canções em homenagem ao Dia das Mães.

Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 13 de maio de 1993 – ano 36, edição 8385

MANCHETE – Itamar (presidente da República) confirma (Eliseu) Resende no Ministério.

Senado descarta as denúncias de favorecimento à Construtora Odebrecht.

EM 13 DE MAIO DE...

1968 - Criado o Conselho de Integração dos Municípios do Grande ABC, durante concentração do Rotary Clube realizada no Clube Comercial de São Caetano.

HOJE

Dia da Fraternidade Brasileira

Dia da Abolição da Escravatura

Dia do Automóvel

Dia das Estrada de Rodagem

Dia do Zootecnista

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Cinquenta cidades fazem aniversário em 13 de maio, entre as quais Cajobi, no Estado de São Paulo, elevado a município em 1926, quando se separa de Olímpia.

Nossa Senhora de Fátima

13 de maio

Nessa data recorda-se a primeira das aparições de Nossa Senhora aos três pastorzinhos – Jacinta, Francisco e Lúcia – que ocorreu na cidade de Fátima, Portugal, no ano de 1917.

Fonte e ilustração: blog da UniCatólica