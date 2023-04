Danielzinho faz índice para Olimpíada de Paris com 4º lugar na Maratona de Hamburgo

23/04/2023 | 11:15



Daniel Nascimento, o Danielzinho, conseguiu índice para os Jogos Olímpicos de Paris na maratona. Neste domingo, o corredor brasileiro terminou a Maratona de Hamburgo com a marca de 2h07min06 e ficou com o quarto lugar. Com a marca, o atleta fez o índice necessário para a Olimpíada do próximo ano.

O resultado na Alemanha fez Danielzinho ser o primeiro do País com o índice para a Maratona dos Jogos Olímpicos de Paris, que é 2h08min10. Apesar disso, a definição de qual atleta representará o Brasil na Olimpíada na capital francesa só será definida pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) no próximo ano.

Na prova na Alemanha, Danielzinho só terminou atrás de Bernard Koech, com 2h04min09, Joshua Belet (2h04min33) e Martin Kosgei. A Maratona foi a primeira prova a ter sua janela para índices para os Jogos Olímpicos de Paris. O período começou em novembro de 2022 e vai até abril de 2024.

A competição de 42,195 km teve a participação de outros dois brasileiros: Johnatas Cruz ficou na 14ª colocação com 2h10min43, recorde pessoal; e Samuel Nascimento terminou em 21º lugar, com 2h15min01.

MAIS RÁPIDO DO MUNDO FORA DA ÁFRICA

O resultado de Danielzinho não é inesperado. O brasileiro entrou para a prova deste domingo sendo considerado um dos favoritos para as primeiras posições. Isso aconteceu porque o brasileiro é o corredor não africano mais rápido da história, com a marca de 2h04min51s.