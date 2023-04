Orlando não cumpre a promessa de colocar um GCM em cada escola

Luana Mello



12/04/2023



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), não tem cumprido a promessa feita inicialmente por meio das redes sociais, na última quinta-feira (6), de que a partir de anteontem colocaria um GCM (Guarda Civil Municipal) em cada escola e creche da rede municipal para garantir a segurança de alunos, professores e funcionários. A afirmação é do vereador Julinho Fuzari (PSC), ao apontar que ele e equipe visitaram pelo menos 60 unidades entre segunda-feira e ontem, e que em cada 10, constataram a presença de agentes da corporação em apenas cinco.

Fuzari avalia ser difícil a administração atender a determinação do chefe do Executivo, porque colocar um guarda em cada uma das unidades exigirá completo remanejamento da carga horária de agentes, que trabalham em turnos de 12 por 36 horas. Para ele, Orlando sabe das dificuldades, mas fez essa promessa devido a cobranças de muitos pais de alunos e profissionais da educação, que têm pedido a volta da segurança nas escolas da rede, interrompida em 2020 por conta da suspensão das aulas presenciais por causa da pandemia de Covid-19.

“Tenho cobrado o prefeito desde o início do ano letivo, com ofício e requerimento, sobre a necessidade da volta dos profissionais de segurança nas escolas e creches. Ele cortou durante a pandemia e não retomou, deixou sem, uma economia burra, que coloca em risco a segurança das crianças e dos profissionais das escolas”, comentou o vereador.

Ele também diz ter apresentado projeto de lei que estabelece a volta da segurança privada, a instalação de porta giratória com detector de metal e de botão de alarme, entre outras medidas. “Mas até o momento tudo isso tem sido ignorado pelo prefeito Orlando Morando.”

O parlamentar disse ainda que decidiu ir a campo para conferir se de fato havia um GCM em cada escola por entender que a quantidade de guardas por turno não permitiria cobrir todas as unidades, inclusive porque sempre há agentes em férias, de folga ou afastados por problemas de saúde. “Ao visitar escolas, mais uma vez me deparei com a realidade, e que o prefeito está usando essa medida como marketing, propaganda, porque não é essa a realidade nas unidades. Ele anunciou essa medida porque houve clamor popular e cobranças nas redes sociais depois dos casos ocorridos nas últimas semanas”, criticou.

Segundo ele, em uma das escolas onde esteve, encontrou uma GCM que passou a ter jornada de segunda a sexta-feira. “Ela disse que a mudança foi feita de última hora, o que impacta no dia a dia dela, pois já tinha um planejamento. E ainda comentou que precisava pensar também na sua segurança, porque nem rádio comunicador tem para chamar reforço, em caso de necessidade”, apontou Fuzari.

O parlamentar recebeu ontem, e encaminhou à reportagem, áudio gravado por um diretor de escola no qual ele reclama que a presença da GCM na unidade não é em período integral. Na verdade, afirma que o agente aparece só na entrada e na saída dos alunos, e algumas vezes ao longo do dia. Segundo ele, “o guarda disse que o inspetor pediu para fazer isso, mas acho complicado porque o combinado era que ia ter um em cada escola”, reclamou o diretor.

Outro parlamentar que também constatou ausência de GCMs em escolas foi Glauco Braido (PSD), que em texto postado nas redes sociais afirmou que “Orlando Morando está mentindo para voce”. E afirma que, pelo efetivo da corporação, “é matematicamente impossível” colocar um agente em cada escola.

Questionada, a Prefeitura de São Bernardo informou, em nota, que os GCMs (Guardas Civis Municipais) atuarão durante o período de aula, ou seja, das 7h às 18h, de segunda a sexta-feira. Os guardas acompanharão a entrada e saída dos alunos, se posicionando junto ao portão, além de realizarem rondas internas, atentos aos acessos e pontos vulneráveis, e também rondas externas a pé no entorno das escolas. Os GCMs também ficarão nas 20 Emebs que têm EJA, no período das 19h às 22h. O objetivo é ter um ambiente escolar seguro e dar tranquilidade aos pais.