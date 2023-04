Star Wars anuncia lançamento de quarta trilogia contando história dos Jedis

07/04/2023 | 15:11



Uma das franquias de maior sucesso do cinema mundial, Star Wars ganhará uma quarta trilogia. Os fãs já podem comemorar, que o lançamento de filmes do universo criado por George Lucas estão longe de acabar. Segundo informações do site oficial da sequência de longa-metragens, agora é a vez de acompanhar Rey construindo uma nova Ordem Jedi.

A Lucasfilm anunciou durante o Star Wars Celebration Europe 2023 que planejam produzir três novos filmes live-action da franquia. A direção dos filmes ficará nas mãos James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoy, com cada um contando um momento diferente da trama.

O longa de James Mangold voltará ao início dos Jedi, enquanto o de Dave Filoni se concentrará na Nova República e encerrará as histórias interconectadas contadas em The Mandalorian, O Livro de Boba Fett, Ahsoka e outras séries do Disney+. Para completar a trilogia, Sharmeen Obaid-Chinoy trará uma produção ambientada após os eventos de Star Wars: Episódio IX, com o retorno de Daisy Ridley no papel de Rey para construir uma nova Ordem Jedi.

A seguir, confira a linha cronológica dos filmes e séries da saga para você não se perder!