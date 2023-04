AMUSA Amigos do Museu. Projeto importante. Interessa à toda região. E ele é público.

Ademir Medici

Vale algumas considerações.

1 - Amusa é a Associação Amigos do Museu de Santo André.

2 - O Fundo Câmara São Bernardo refere-se à documentação gerada na região entre 1892 e 1938, que é o período em que o atual Grande ABC se chamou Município de São Bernardo.

3 - É também o período de transição entre a República Velha e a Era Vargas, esta referente aos anos iniciais do longo governo de exceção do presidente-caudilho Getúlio Vargas.

4 - Toda documentação público-administrativa passava pela antiga Câmara Municipal de São Bernardo (dissolvida em 1930 e recuperada temporariamente em 1937). Documentação também gerada pela Prefeitura de São Bernardo ao longo de quase toda a década de 1930.

5 - A partir de 1939, a região ganha o nome de Município de Santo André, e a história político-administrativa da região teria continuidade com a sua divisão, década a década, nos atuais sete municípios que hoje formam o Grande ABC.

SÃO BERNARDO

O projeto a ser apresentado nesta segunda-feira refere-se ao período anterior a 1939, daí porque recebe o nome de “São Bernardo”.

A boa nova foi apresentada durante o 15º Congresso de História do Grande ABC, em novembro de 2022: a documentação do período está salva e agora o que se busca é a sua organização e sistematização.

PROAC

Outra boa notícia: o projeto foi premiado pelo Proac, sigla do Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.

São 200 mil reais a serem aplicados em um acervo especial do Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa.

Um acervo importante porque refere-se não só a Santo André como também à história das sete cidades.

GRANDE ABC

O princípio da história administrativa de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra está reunido numa documentação formada por 150 livros (verdadeiros “livrões”, pelo tamanho e número de páginas) e 42 maços.

Neste conjunto estão requerimentos de munícipes, atas da Câmara, atividades eleitorais, livros de impostos, requerimentos, contratos, abaixo-assinados de munícipes, solicitações de empresas comerciais e/ou industriais, empresas loteadoras e outras, boletins e balancetes, entre outros.

NOVOS PASSOS

Tudo isto já foi organizado em um inventário e no Índice do Fundo Câmara Municipal de São Bernardo.

A esse conjunto soma-se 100 caixas de arquivo com documentos dos anos 1928 a 1938 que ainda não foram indexados ao material já organizado, e um conjunto de dez mapas em grandes dimensões.

Imagine, prezado leitor, tudo isso devidamente higienizado, em lugar seguro, a salvo de mudanças climáticas, organizado dentro das normas de conservação mais modernas. Será um ganho para a história do Grande ABC.

Daí a importância da reunião de hoje, aberta a todos e que nós, aqui da “Memória”, incluímos na Semana Santo André 2023.

PROGRAMAÇÃO

14h - Recepção e boas-vindas por Mayra Gusman de Souza Brito, gerente do Museu.

14h30h – Exposição por Solange de Souza e equipe de desenvolvimento do projeto.

15h30 – Debate.

Local - Museu de Santo André Dr. Octaviano Gaiarsa.

Endereço - Rua Senador Flaquer, 470, Santo André.

Crédito da foto 1 – Acervo: Arquivo Municipal de Santo André

TRANSIÇÃO. Capa de um processo municipal de 1940: o carimbo substitui o nome antigo de Município de São Bernardo pelo novo Município de Santo André

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 10 de abril de 1993 – ano 34, edição 8357

MANCHETE – Alíquota do IPMF (imposto sobre o cheque) pode ser reduzida de 0,25% para 0,2%, com a cobrança dividida entre as operações de crédito e de debito.

É o que propunha o relator do projeto de regulamentação da matéria, Luiz Roberto Ponte.

PLEBISCITO – Um alerta aos políticos. Artigo de Valter Moura, presidente da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo).

ESPECIAL – Região tem mais de 100 pizzarias.

EM 10 DE ABRIL DE...

1948 - Falecia Alfredo Luiz Flaquer, o famoso coronel, que entre o final do século 19 e início do século 20 venceu sete eleições à Câmara Municipal de São Bernardo e foi prefeito por 12 anos, até renunciar em 1914.

1958 - Em célebre reunião realizada no bar de Luiz de Oliveira, na rua Oratório, 2848, Parque Novo Oratório, em Santo André, era fundado o Torino FC.

Era uma homenagem ao Torino da Itália, cujos jogadores haviam morrido em 1949 em acidente aéreo.

São considerados fundadores do Torino: Samir Hauada, Marcos Manoel da Rosa, Jorge Petrocelli, Brazileno, Luiz Prado e Luiz de Oliveira, eleito o primeiro presidente.

HOJE

Dia do Engenheiro Metalúrgico

Dia da Engenharia Militar

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Juquiá (1829), Serrana (1890) e Artur Nogueira (1904), Álvares Florence, Ariranha e Pontes Gestal.

E mais: Aperibé, Areal e Rio das Ostras (RJ), Atílio Vivacqua (ES), Bocaina (PI), Colinas e Parnarama (MA), Guajará-Mirim (RO), Itatiba do Sul e Riozinho (RS), Jaupaci (GO) e São Félix do Xingu (PA).

Santa Madalena de Canossa

10 de abril

(Verona, Itália, 1774-1835). Fundadora da Congregação Filhas da Caridade. Exclamava: “façam conhecer a Jesus Cristo!” Faleceu em 10 de abril de 1835. Era uma sexta-feira santa.

Fonte: blog Canção Nova

Arte: Paulo César Nunes