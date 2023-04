Região divulga programação de missas e procissões nesta Páscoa

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



07/04/2023 | 09:01



A Diocese de Santo André anunciou a programação das missas e procissões nas paróquias do Grande ABC para esta sexta-feira (7), sábado (8) e domingo (9), fim da ‘Semana Maior’. Considerada o momento central da liturgia católica romana, os três dias marcam o período em que se celebra morte e ressurreição de Jesus Cristo.

Os eventos com a presença do bispo da Diocese de Santo André, dom Pedro Carlos Cipollini, acontecem na Catedral Nossa Senhora do Carmo (Praça do Carmo, s/n, no Centro de Santo André), às 15h – Adoração à Santa Cruz – e às 18h – Ofício das 7 Palavras e Procissão – desta Sexta-feira Santa. No Sábado Santo, no mesmo local, o bispo participa da Vigília Pascal, às 19h.

Fechando a Semana Santa, Dom Pedro participa das celebrações às 7h, na missa de Páscoa (Entrega dos Santos Óleos) da Catedral do Carmo. As 19h, o bispo participa da missa na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem (Basílica Menor), em São Bernardo. Neste ano, a ‘Semana Maior’ começou no último dia 2, no Domingo de Ramos.

As 106 paróquias da Diocese de Santo André publicaram suas programações específicas diretamente nas mídias sociais. A principal programação pode ser conferida na arte abaixo. Nas igrejas com comunidades os horários são relativos à matriz. Confira:

(*Com Dom Pedro Carlos Cipollini)

Santo André

Catedral Nossa Senhora do Carmo (Praça do Carmo, s/n - Centro)

07/04 - Sexta-feira Santa

15h - Adoração à Santa Cruz - Catedral do Carmo*

18h - Ofício das 7 Palavras e Procissão - Catedral do Carmo*

08/04 - Sábado Santo

19h - Vigília Pascal - Catedral do Carmo*

09/04 - Domingo de Páscoa

07h - Missa de Páscoa (Entrega dos Santos Óleos) - Catedral do Carmo*

9h, 11h, 18h - Missa

Igreja Matriz de Santo André (Praça Presidente Vargas, 01, Vila Assunção)

07/04 - Sexta-feira Santa

15h - Celebração da Paixão

18:30h - Encenação da Paixão

19h - Procissão

08/04 - Sábado Santo

19h - Vigília Pascal

09/04 - Domingo de Páscoa

8h30, 10:30h e 18h - Missas

Santuário do Senhor do Bonfim (Rua Oratório, 1458 - Parque das Nações)

07/04 - Sexta-feira Santa

15h - Celebração da Paixão, logo após procissão

19h - Encenação da Pixão

08/04 - Sábado Santo

19h30 -Vigília Pascal

09/04 - Domingo de Páscoa

7h, 9h, 11h, 19h - Missa

São Bernardo

Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem (Rua Padre Lustosa, 292 - Centro)

07/04 - Sexta-feira Santa

15h - Celebração da Paixão

18h -Encenação da Via Sacra

19h - Procissão

08/04 - Sábado Santo

20h - Vigília Pascal

09/04 - Domingo de Páscoa

7h, 8h30, 10h30, 16h - Missa

19h - Missa Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem - Basílica Menor*

Paróquia Santa Teresinha (Rua Antônio Simionato, s/n - Santa Terezinha)

07/04 - Sexta-feira Santa

7 às 12h - Vigília com Jesus na hora da Agonia

15h - Celebração da Paixão

18h - Procissão da Paixão

08/04 - Sábado Santo

20h - Vigília Pascal

23h - Vigília Pascal Neocatecumenato

09/04 - Domingo de Páscoa

8h, 10h, 18h - Missa

Paróquia São José (Praça São José, 243 - Baeta Neves)

07/04 - Sexta-feira Santa

19h - Procissão da Paixão

08/04 - Sábado Santo

19h30 - Vigília Pascal

09/04 - Domingo de Páscoa

8h, 10h, 19h - Missa

São Caetano

Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Rua Oriente, 455 - Barcelona)

07/04 - Sexta-feira Santa

5h - Via Sacra pelas ruas do bairro

6h às 14h - Vigília Eucarística

19h - Encenação da Paixão de Cristo e, logo após, procissão

08/04 - Sábado Santo

19h30 - Vigília Pascal

09/04 - Domingo de Páscoa

7h, 9h, 11h, 18h - Missa

Paróquia Sagrada Família (Praça Cardeal Arco-Verde, 100 - Centro)

07/04 - Sexta-feira Santa

15h - Celebração da Paixão

18h30 - Procissão

08/04 - Sábado Santo

20h - Vigília Pascal

09/04 - Domingo de Páscoa

10h e 18h - Missa

Diadema

Igreja Matriz de Diadema (Praça Agostinho Bertoli, S/N - Centro)

07/04 - Sexta-feira Santa

7h às 14h – Vigília Eucarística no Salão Paroquial.

15h – Paixão do Senhor com adoração da Cruz

18h – Procissão

08/04 - Sábado Santo

19h30 – Celebração da Vigília Pascal

09/04 - Domingo de Páscoa

7h, 9h, 17h, 19h – Missa

Paróquia Nossa Sra. das Graças (Avenida Dona Ruyce Ferraz Alvim, 2475 - Serraria)

07/04 - Sexta-feira Santa

6h às 14h - Vigília

17h - Procissão

08/04 - Sábado Santo

19h - Vigília Pascal

09/04 - Domingo de Páscoa

7h, 10h, 19h - Missa

Paróquia Bom Jesus de Piraporinha (Praça Bom Jesus de Piraporinha, 118 - Piraporinha)

07/04 - Sexta-feira Santa

15h - Adoração a Cruz

18h - Procissão

08/04 - Sábado Santo

19h30 - Vigília Pascal com missa da ressurreição

09/04 - Domingo de Páscoa

7h, 9h, 18h - Missa

Mauá

Paróquia São Vicente de Paula (Rua Vice-Presidente Francisco Silviano Alves Brandão, 88 - Parque Sao Vicente)

07/04 - Sexta-feira Santa

15h - Celebração da Paixão

19h - Encenação da Paixão, com procissão em seguida

08/04 - Sábado Santo

19h30 - Vigília Pascal

09/04 - Domingo de Páscoa

7h30, 11h, 19h30 - Missa

Paróquia São José (Rua Lazar Segal, 333 - Vila Assis Brasil)

07/04 - Sexta-feira Santa

15h - Celebração da Paixão, logo após procissão

08/04 - Sábado Santo

18h - Vigília Pascal com missa

09/04 - Domingo de Páscoa

7h, 10h30, 18h - Missa

Ribeirão Pires

Paróquia São José (Avenida Santo André, 110 - Centro Alto)

07/04 - Sexta-feira Santa

15h - Celebração da Paixão

17h - Encenação da Paixão

18h - Procissão

08/04 - Sábado Santo

20h - Vigília Pascal e missa

09/04 - Domingo de Páscoa

8h, 10h, 18h - Missa