Justin Bieber está pensando em se aposentar por achar que a fama é um fardo e não estar feliz com carreira

28/03/2023 | 11:10



Apesar de ter uma legião de fãs, grandes hits no currículo e a conta bancária recheada, Justin Bieber não está feliz. Isso porque, de acordo com o site norte-americano Radar Online, uma fonte próxima ao cantor entregou que ele está pensando em se aposentar com 29 anos de idade por achar que a fama é um fardo.

O Justin não tem se sentindo confortável em relação ao mundo já há um tempo, a fama é um fardo para ele, disse o amigo de Bieber.

E não parou por aí! Ele até mencionou a opinião de especialistas que o cantor procurou por cuidar da saúde mental:

Até o terapeuta dele já disse que ele deve deixar a carreira de lado se o que ele faz hoje está o deixando infeliz.

Vale lembrar que, recentemente, a revista Billboard anunciou que 290 músicas de Justin foram vendidas por cerca de um bilhão de reais. Segundo ela, o catálogo musical do cantor está nas mãos da empresa Hipgnosis Songs Capital. Além das canções, que incluem o famoso álbum Justice de Justin, lançado em 2021, a empresa também será dona dos direitos conexos, ou seja, que protegem a forma de difusão da obra e dos royalties - o valor cobrado pelo direito de usar as músicas. Mesmo assim, segundo a revista Variety, as canções do artista serão administradas pela Universal Music.

Além disso, Bieber não estava bem durante a sua última apresentação no Brasil. O cantor teve crises de ansiedade antes de se apresentar no Rock In Rio e até cancelou o resto da turnê.