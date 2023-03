Kylie Jenner e Travis Scott entram na Justiça para mudar oficialmente nome do filho

18/03/2023 | 10:11



Kylie Jenner e Travis Scott passaram por vários momentos de indecisão na hora de escolher o nome do filho caçula. No começo, os dois optaram por Wolf, mas logo perceberam que preferiam outra opção.

Segundo informações do site TMZ, conforme Jenner e o rapper foram passando mais tempo com o bebê, perceberam que ele tem mais a cara de Aire. Inclusive, ela chegou até mesmo a apresentar o filho com esse nome nas redes sociais.

A questão é que Kylie já havia feito o registro do caçula como Wolf. Com isso, ela e Travis tiveram que fazer um pedido na Justiça para mudar o nome da criança.

Agora que os peticionários tiveram a chance de passar um tempo com seu bebê, eles acreditam que o nome Aire Webster é mais adequado, dizia o pedido formal apresentado pelos representantes dos dois.

Vale lembrar que, além de Aire, Kylie e Travis também são pais de Stormi Webster, de cinco anos de idade.