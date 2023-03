Polícia Civil prende três pessoas suspeitas de matar jovem de São Bernardo

Pamela Cadamuro



17/03/2023 | 14:27



A Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (17), três pessoas suspeitas de terem matado o ator Yago França. O corpo do jovem, que morava em São Bernardo, foi encontrado carbonizado em Taboão da Serra, na Grande SP, e reconhecido pela família no dia 7 de março.

No último dia 27 de fevereiro, Yago saiu da casa dos pais, com quem morava, para ir a um encontro com uma pessoa que teria conhecido em um aplicativo de relacionamento. Ele chegou a trocar mensagens sobre o assunto com uma amiga que está entre as pessoas detidas. Antes do "encontro", no entanto, ele teria ido a uma cerimônia religiosa em um espaço de Umbanda na zona sul de SP. O rapaz, que era ator, drag queen e atuava como tarólogo, tinha dito à família que retornaria no mesmo dia, mas não apareceu mais. Uma campanha chegou a ser mobilizada por parentes e amigos para localizar Yago, que não recebia mais mensagens ou ligações no celular.

No dia 1º de março, a polícia encontrou o corpo de um rapaz carbonizado em Taboão da Serra, na Grande SP. Levado ao IML (Instituto Médico Legal) da cidade, ele Yago foi reconhecido apenas no dia 7, pela própria mãe, que identificou o filho através da barba e de algumas tatuagens.

A reportagem está em atualização.