Semana começa com lentidão na Anchieta e Imigrantes

O trânsito nas rodovias Anchieta e Imigrantes, apresenta lentidão devido ao alto volume de veículos na manhã desta segunda-feira (29). Na Imigrantes, sentido São Paulo, os motoristas enfrentam congestionamento do km 16 ao km 14.

Já na rodovia Anchieta, em direção à capital, há tráfego lento do km 13 ao km 10 e do km 22 ao km 17. Segundo a Ecovias, concessionária responsável, quem se desloca pela via em direção ao litoral também encontra dificuldades, com lentidão registrada do km 64 ao km 65.