Resultado indica se Silvio Santos é pai de mulher que pediu exame de DNA

14/03/2023 | 09:10



A família Abravanel passou por uma situação delicada em 2020, e não só apenas pela pandemia de Covid-19. Naquele ano, Clemozeide Lundgren, de 72 anos de idade, surgiu alegando ser uma filha perdida do apresentador. Segundo informações do colunista Gabriel Perline, a senhora conseguiu na Justiça o direito de realizar um exame de paternidade com o dono do SBT.

Com isso, a coleta foi realizada no dia 30 de agosto de 2022, e o resultado saiu em 8 de setembro do mesmo ano, afirmando que Silvio não é pai biológico de Clemozeide. Ainda de acordo com Perline, todo o processo foi acompanhado pelos advogados de ambos os lados.

Houve exclusão da paternidade biológica na análise comparativa do DNA do sr. Senor Abravanel em relação a Clemozoide Terezinha Lundgren. Os resultados laboratoriais obtidos após a tipificação de 46 locos genéticos do DNA dos periciados foram analisados, confirmados e reconfirmados por meio de exames genéticos de prova, de contraprova e re retroprova, dizia o laudo.

Clemozeide entrou na Justiça novamente alegando irregularidades e pedindo um novo exame. Mas, o Juiz não acatou.

Julgo improcedentes os pedidos declaratórios de paternidade e de retificação de assentamento de nascimento, ora apreciados, e assim o faço com resolução do mérito, dizia o documento com a decisão.