Obituário - 14 de março de 2023

Ademir Medici



14/03/2023 | 06:01



SANTO ANDRÉ

Aurora Trevizan da Silva, 96. Natural de Amparo (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria José de Andrade, 91. Natural de Três Pontas (MG). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aurélio Gitti, 89. Natural de Ibirá (SP). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Aparecida da Fonseca, 83. Natural de Vargem Grande do Sul (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neide Dias Sanches, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fernando Antônio Alves, 82. Natural de Paudalho (PE). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiza Yassyda, 80. Natural de Alto Alegre (SP). Residia no Parque Bandeirantes, em Santo André. Dia 8. Jardim da Colina.

Olídio Ferrante, 76. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia no Jardim Iguatemi, em São Paulo, Capital. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Josefa Leite da Silva, 74. Natural de São João (PE). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Eduardo Crescente, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Extrusor. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Waldelem Lopes Egídio, 65. Natural de Lorena (SP). Residia no Parque Miami, em Santo André. Encanador. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Bergem Gomes Pereira, 63. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Eletricista. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Wilson Mochiuti, 96. Natural de São Joaquim da Barra (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério Municipal de Miracatu (SP).

Ilda Barella Ota, 93. Natural de Cambará (PR). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Elza Tonina Campeão, 91. Natural de Avaré (SP). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 8. Campo das Oliveiras, Jacareí (SP).

Maria de Lourdes Pereira, 89. Natural de São Sebastião da Grama (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Wanda Moraes Braga, 88. Natural de Vitória (ES). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Mário Francisco Martins Sposito, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 8. Crematório Vila Alpina.

Margarida Penna Machado, 71. Natural de São Bento do Sapucaí (SP). Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Raimundo Felix da Silva, 70. Natural de Pesqueira (PE). Residia no bairro Curucutu, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 8.

José Manoel da Conceição dos Santos, 69. Natural de Moçambique. Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Ceyla Maria Martins, 69. Natural de Lins (SP). Residia na Vila das Paineiras, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Sidnei Ferreira da Costa, 50. Natural de Quinta do Sol (PR). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Silvia Assinnata Meira, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 8. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Oriovaldo Alves, 70. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Hélia Ferreira Caetano, 75. Natural de Visconde do Rio Branco (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Adão Floriano da Paz, 61. Natural de Nanuque (MG). Residia no Jardim Melo, em São Paulo, Capital. Dia 8, em São Bernardo. Vale da Paz.



MAUÁ

Ana Lúcia Ferreira Palácio, 64. Natural de São João Del Rey (MG). Residia na Vila Santa Cecília, em Mauá. Dia 8, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Edison Mendes, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Autônomo. Dia 8, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.