Lazio empata com Bologna e perde a chance de ser vice-líder no Italiano

11/03/2023 | 19:05



Em um jogo com poucas emoções, a Lazio ficou no empate de 0 a 0 com o Bologna neste sábado, pelo Campeonato Italiano, e desperdiçou a chance de desbancar a Inter do segundo lugar da competição. Com o resultado, a equipe do técnico Maurizio Sarri chegou aos 49 pontos e fica a um do adversário de Milão. Folgado na liderança, o Napoli lidera o campeonato com 68 na classificação.

Jogando sob o apoio de seus torcedores, o Bologna também perdeu a oportunidade de diminuir a distância com os concorrentes da parte de cima da tabela. O empate deixou os anfitriões com 36 pontos na sétima colocação.

Após o confronto deste sábado, a Lazio agora vai reunir forças para enfrentar a Roma no clássico da capital italiana. O confronto acontece no domingo, no estádio Olímpico. Já o Bologna entra em campo um dia antes e desafia a Salernitana como visitante.

Mesmo jogando na casa do adversário, a Lazio mostrou mais volume de jogo e dominou as ações na etapa inicial. Aos 15 minutos, Pedro escapou pela direita na área e chutou cruzado. Com o goleiro batido no lance, a bola passou muito perto da trave direita.

O Bologna apostou na cautela para não ser surpreendido, mas soube criar problemas para a defesa adversária. A prova disso foi a cabeçada de Ferguson após bom cruzamento da esquerda. Desmarcado, e na pequena área, ele acertou a trave do goleiro Provedel, que foi na bola, mas contou com a sorte para não ser vazado.

Ainda antes do intervalo, a Lazio teve outra boa chance de conseguir uma vantagem. o espanhol Luis Alberto avançou livre, mas no momento do chute permitiu a defesa do goleiro que conseguiu manter o 0 a 0 no placar.

Apesar de depender de uma vitória simples a fim de alcançar a vice-liderança, a Lazio voltou para o segundo tempo de forma mais cautelosa e permitiu uma pressão do Bologna. Kyriakopoulos avançou em velocidade e só não marcou porque seu arremate foi bloqueado pela defesa adversária aos 11 minutos. Logo depois, Aebischer cruzou na área e, mais uma vez, a zaga da Lazio conseguiu afastar o perigo.

Mesmo com o apoio de seu torcedor, o Bologna acabou diminuindo do ritmo e a partida ficou concentrada no meio-campo. A Lazio apostou nas jogadas aéreas no fim do duelo, mas diante de uma defesa bem postada, pouco perigo ofereceu à meta de Skorupski e o confronto terminou mesmo no empate sem gols.